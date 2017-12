Vacinação gratuita e geral contra a gripe teve início ontem  

A Direcção dos Serviços de Saúde promove desde ontem a administração gratuita da vacina da gripe a todos os residentes com idade igual ou superior a 6 meses. No primeiro dia da vacinação foi aplicada a vacina a 774 residentes. Os Serviços de Saúde prevêem que o actual stock seja suficiente para satisfazer todos os residentes que pretendam ser vacinados. O organismo diz ter encomendado este ano 120.000 vacinas influenza quadrivalentes e que “desde 25 de Setembro de 2017, dia em que se iniciou a vacinação gratuita dos grupos de alto risco e até ao presente momento foram vacinadas 86.743 pessoas”, o que constitui “um aumento de cerca de 8.300 pessoas em comparação com o mesmo período do ano passado de 78.365 pessoas”.

Os interessados devem deslocar-se aos Centros de Saúde, Posto de vacinação do Centro Hospitalar Conde de São Januário, Posto de vacinação de Hospital Kiang Wu, às Consultas Externas do Hospital Universitário de Ciência e Tecnologia e à Clínica dos Operários.