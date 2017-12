Um salão que é lugar de encontro para os artistas de Macau  

O Salão de Artistas de Macau volta a ocupar o Clube Militar, até 6 de Janeiro, com uma mostra que traduz o encontro de linguagens na produção artística local. Naquela que é a segunda edição da iniciativa, promovida pela Associação de Promoção de Actividades Culturais (APAC), apresenta-se o trabalho de 33 artistas de Macau, num espectro amplo de gerações, que se situam em momentos distintos de maturação artística.

Sílvia Gonçalves

Representar no espaço de uma galeria a multiplicidade de linguagens que traduzem a concretização artística local. Promover – no momento em que o ano ensaia a sua despedida – o encontro entre criadores de gerações e proveniências distintas, que, em comum, carregam Macau como local de afecto e residência. O Salão de Artistas de Macau, organizado pela Associação de Promoção de Actividades Culturais (APAC) e inserido na série anual “Pontes de Encontro”, voltou ontem a instalar-se no Clube Militar. Um conjunto de 33 trabalhos originais, de outros tantos artistas, que oscilam entre a pintura e o desenho, dos decanos aos que arriscam, ainda, os primeiros passos.

“A ambição desta exposição não é muito grande. É, no fundo, simbolicamente, próximo do fim do ano e da constituição da RAEM, fazer uma exposição com artistas locais, ilustrando de algum modo a diversidade, a multiplicidade de abordagens, de sensibilidades, de técnicas, de temas que dão vida à vida artística de Macau nas artes visuais, em particular na pintura e no desenho”, descreve José Isaac Duarte ao PONTO FINAL. O economista, membro da APAC, refere ainda a evolução que se pressente numa mostra que apresenta criadores que há décadas se inscrevem na cena artística local: “É uma exposição necessariamente diversa. Tem um pouco de história, se olharmos para ela vemos a evolução das próprias correntes dominantes da pintura em Macau. É sobretudo um espaço de encontro e de celebração de mais um ano da arte em Macau”.

A cada artista, a associação estendeu apenas o desafio de apresentar obra recente e que traduza a linguagem artística que carrega: “É um pouco esse diálogo, em que damos uma grande margem aos artistas para, no fundo, escolherem aquilo que querem mostrar, como algo que representa o trabalho que eles têm vindo a fazer recentemente. O nosso trabalho aqui é conversar com eles e procurar que, no conjunto, a exposição fique equilibrada, de algum modo”, explica José Isaac Duarte.

Entre os 33 artistas, que desde ontem se apresentam na galeria do Clube Militar, estão aqueles de longo percurso e outros tantos que se iniciaram nos últimos anos: “Temos o decano da exposição deste ano que é o Denis Murrel, um australiano que está há trinta e tal anos em Macau. Nesta exposição é o pintor mais antigo. Temos vários de excelência, o Ung Vai Meng, o Lio Man Cheong, são nomes bem conhecidos. Mas também outros, na tradição chinesa, da pintura tradicional chinesa”.

Entre os mais novos, a presença crescente de uma pintura que se afigura no feminino: “À medida que nos vamos aproximando das gerações mais novas, há dois fenómenos curiosos: um é o aparecimento de cada vez mais mulheres ligadas à pintura e outro que é uma enorme diversidade de temas, de cores, de abordagens, de sensibilidade. Deste ponto de vista a exposição é também interessante”, considera.

Na extensa lista, com um espectro amplo de artistas, nascidos entre 1947 e 1989, figuram ainda nomes como Victor Hugo Marreiros, Konstantin Bessmertny, Chan Chi Lek, José e Filipe Dores, Zhang Ke, Cai Guo Jie, Lai Sio Kit, Daniel Vicente Flores ou Marta Gonzalez Ferreira. Também neles se condensa uma diversidade de criação plástica que se estende do cânone da arte ocidental à que se inscreve na matriz da arte chinesa: “Temos obras que estão claramente na tradição da pintura chinesa, temos obras de artistas chineses em que se começam a ver efeitos de influência da miscigenação, com aspectos da cultura, da tradição ocidental. E temos uma parte de pintura contemporânea, na sua enorme variedade”, salienta ainda Isaac Duarte. A exposição, com entrada livre, pode ser visitada até 6 de Janeiro.