Trio que ajudou casal Guerra suspeito de branqueamento de capitais  

O Ministério Público timorense acrescentou o crime de branqueamento de capitais à acusação a dois timorenses e um português detidos em Díli por alegado envolvimento na fuga do casal de portugueses Tiago e Fong Fong Guerra, disseram ontem fontes judiciais.

Os três, que estão detidos desde a noite de sexta-feira na esquadra policial de Caicoli, em Díli, e que foram ontem ouvidos durante várias horas no Tribunal Distrital de Díli, foram acusados ainda dos crimes de “favorecimento pessoal” e de “falsificação documental”.

Fonte da defesa dos três arguidos explicou à Lusa que a inclusão dos três crimes no processo de acusação permitiu ao Ministério Público solicitar para dois deles, entre os quais o cidadão português, a prisão preventiva e para o terceiro termo de identidade e residência com proibição de sair de território nacional.

O juiz deverá dar a conhecer na manhã de hoje, hora local, a sua decisão sobre que medidas de coacção serão aplicadas aos três arguidos que continuam sob custódia policial.

Os três foram ouvidos inicialmente pela Polícia Científica de Investigação Criminal (PCIC) timorense no âmbito de uma investigação à fuga do casal de portugueses, que viajou de barco para a Austrália e, posteriormente, seguiu para Portugal.

Depois, na passada sexta-feira, foram detidos por efectivos da Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL) que realizaram buscas em várias residências e na sede da empresa do trio.

Além dos crimes de falsificação documental com cariz agravado e branqueamento de capitais a acusação do Ministério Público centra-se no artigo 290 do Código Penal timorense que pune com penas de até três anos de prisão ou multa quem “total ou parcialmente, impedir, frustrar ou iludir actividade probatória ou preventiva de autoridade competente, com intenção ou com consciência de evitar que outra pessoa que praticou um crime seja submetida a pena ou medida de segurança”.

