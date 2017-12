Sihanoukville, uma cidade cambojana que renasce à imagem de Macau

A estância balnear cambojana de Sihanoukville tem vindo a registar um crescimento de tal forma acentuado em termos de população chinesa e casinos que começou a ganhar a fama de “uma Macau longe da China”. Apesar de não haverem dados oficiais, estima-se actualmente que por entre os 250 mil habitantes da cidade, dez mil sejam de nacionalidade chinesa, um número com tendência para aumentar de forma acentuada nos próximos anos.

Será Sihanoukville uma espécie de Macau em expansão acelerada no Camboja? Esta é a noção que tem vindo a emergir ao longo dos últimos meses, tal tem sido o crescimento da comunidade chinesa nesta pacata estância balnear do Camboja. A cidade conta com uma presença cada vez mais visível de casinos e a população chinesa disparou ao longo dos últimos anos.

A agência Reuters estima que entre os cerca de 250 mil habitantes da cidade e das zonas envolventes, dez mil sejam chineses, apesar de não terem sido divulgados quaisquer dados oficiais. As tabuletas escritas em caracteres chineses têm vindo a multiplicar-se e os supermercados encontram-se repletos de produtos chineses, com excepção de cerveja e água engarrafa, que continuam a ser locais.

No entanto, os cerca de dez mil habitantes chineses são ainda um número bastante reduzido, tendo em conta as previsões futuras, de acordo com um artigo publicado pela Reuters. Perto da Praia da Independência, torres de cimento começaram a despontar e a crescer nos últimos meses, prometendo mais casinos, hotéis e milhares de apartamentos.

“Isto é como uma segunda versão de Macau”, considera Chen Hu, director-geral do ‘resort’ ‘Blue Bay’, avaliado em 200 milhões de dólares. O gestor não tem pejo em comparar a cidade à RAEM. No seu empreendimento reuniu-se recentemente um grupo de potenciais investidores provenientes da República Popular da China, sendo que 20 por cento de um leque de 700 apartamentos foi já adquirido. Os preços dos imóveis variam entre os 125 mil e os 500 mil dólares norte-americanos.

“Muitas pessoas queixam-se, mas são muitas mais as que beneficiam do capital que vem da China”, referiu William Van, dono de um bloco de apartamentos que é ocupado na sua maioria por trabalhadores chineses.

Esta “vaga” de nacionais da República Popular da China que tem chegado a Sihanoukville tem servido também para estreitar os laços entre Phnom Penh e Pequim, reforçados igualmente com a visita do Presidente Xi Jinping à capital cambojana no final de 2016, e das constantes viagens de Hun Sen, Primeiro-Ministro do Camboja, a Pequim. Na sua mais recente visita à capital chinesa, Hun Sen conseguiu assegurar levas de investimento no valor de sete mil milhões de dólares para a construção de uma auto-estrada, de uma cidade-satélite que vai crescer nas imediações de Phnom Penh e ainda para a construção de outros projectos focados na educação, entretenimento e na banca. Os empreendimentos deverão ser construídos por empresas chinesas.

Perto do porto de Sihanoukville encontra-se uma zona especial de comércio onde 90 por cento das 110 empresas que lá operam são chinesas, beneficiando de importações e exportações livres de impostos. O aeroporto de Sihanoukville tem vindo a sofrer projectos de expansão, sendo que 70 por cento dos destinos dos voos internacionais são cidades chinesas. Macau está entre os destinos servidos.

Em termos turísticos, a maior parte dos visitantes da cidade cambojana são oriundos da República Popular da China, com um total de 635 mil nos primeiros sete meses do ano. As autoridades locais esperam atrair cerca de dois milhões de turistas até 2020.

Entre 2012 e 2016, o investimento chinês no Camboja superou a barreira dos quatro mil milhões de dólares, um número que é 30 vezes superior ao investimento feito na região por parte dos Estados Unidos, incluindo uma fábrica da Coca-Cola, avaliada em 100 milhões de dólares, que abriu no ano passado.

A injecção de capital em Sihanoukville tem sido sinónimo de bonança para os proprietários de terrenos locais. O proprietário de uma unidade hoteleira contou à Reuters que os chineses apareceram e apresentaram uma oferta duas vezes superior ao que ele auferia para adquirir o hotel para hospedar empregados do casino, proporcionando-lhe uma reforma antecipada.

Porém, para quem procura arrendar apartamentos na cidade tem sido um pesadelo, especialmente para os ocidentais, já que os clientes chineses estão sempre dispostos a pagar valores muito mais elevados.