Serviços de Saúde disponibilizam CD com listas de medicamentos

A Direcção dos Serviços de Saúde elaboraram um CD com listas de medicamentos disponíveis no mercado que poderão ser adquiridos, gratuitamente, por empresas farmacêuticas e profissionais de saúde em geral.

De acordo com um comunicado do organismo, as listas contemplam os medicamentos ocidentais, produtos farmacêuticos chineses e os medicamentos tradicionais cuja importação está autorizada para Macau, incluindo as designações comerciais, forma farmacêutica, tratamento e classificação, via de administração, composição activa e composição quantitativa dos medicamentos.

Desta forma, as empresas de importação e exportação e de comércio por grosso de produtos farmacêuticos, fábricas e farmácias de medicamentos, drogarias, farmácias chinesas, farmacêuticos e ajudantes técnicos de farmácia podem recorrer ao Departamento de Assuntos Farmacêuticos para levantar o respectivo CD. Os médicos, dentistas e mestres de medicina tradicional chinesa podem recorrer à Unidade Técnica de Licenciamento das Actividades Privadas, acrescenta a nota dos Serviços de Saúde.

As informações dos medicamentos serão também actualizadas periodicamente na página online dos Serviços de Saúde.