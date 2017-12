Segunda Instância mantém ordem de desocupação do terreno na Fábrica de Panchões

O Tribunal de Segunda Instância manteve a decisão proferida anteriormente pelo Chefe do Executivo ordenando a desocupação do terreno em que se situa a Fábrica de Panchões Iec Long. O requerente poderá agora acordar um valor indemnizatório com a Administração, ou instaurar uma acção judicial. Cabe aos tribunais determinar um eventual valor sancionatório.

Em Abril, o Chefe do Executivo emitiu um despacho com a intenção de declarar a extinção do procedimento de troca referente à Fábrica de Panchões Iec Long, uma vez que o objecto de permuta se mostra “legalmente impossível”. Posteriormente, Fernando Chui Sai On ordenou a Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) para que mantivesse os terrenos “desocupados e à disposição da RAEM”.

Um mês depois, em Maio, os Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes notificaram a Sociedade de Desenvolvimento Predial Baía da Nossa Senhora da Esperança S.A. para desocupar as parcelas demarcadas e assinaladas, caso contrário iria proceder à “execução coerciva do despejo”, diz um comunicado do gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância (TUI) publicada ontem.

Porém, a Sociedade de Desenvolvimento Predial Baía da Nossa Senhora da Esperança S.A. requereu, no Tribunal Administrativo, a suspensão da eficácia do ofício, embora sem sucesso, levando a entidade a requerer recurso junto do Tribunal de Segunda Instância (TSI). “O acto recorrido é, tal como referido pelo Tribunal Administrativo, um acto de execução do acto administrativo anterior prolatado pelo Chefe do Executivo, mas não é por esta razão, tal acto torna-se contenciosamente irrecorrível”, refere a nota do TUI.

A entidade recorrente contestou, sustentando que que “foram assacados vícios próprios ao acto de execução, nomeadamente a falta de audiência prévia e a incompetência”. Em relação ao pressuposto de que “a execução do acto cause previsivelmente prejuízo de difícil reparação para o requerente ou para os interesses que este defenda, ou venha a defender no recurso”, o Colectivo indicou que “se o recurso contencioso vier a ser procedente, seja em execução de sentença, seja em acção judicial autónoma, pode a requerente vir a pedir indemnização pelos prejuízos sofridos, mesmo que não possa continuar como titular da concessão do terreno dos autos”.

Por conseguinte, são sugeridas duas hipóteses ao requerente: um acordo em termos de montante indemnizatório com a Administração ou, caso não seja possível, a instauração de uma acção judicial “em que terá oportunidade de contabilizar os prejuízos”, que serão posteriormente decididos pelos tribunais.

Desta forma, o Tribunal Colectivo decidiu “negar o provimento ao recurso jurisdicional e manter a decisão de indeferir o requerimento de suspensão de eficácia”, conclui a nota do Tribunal de Última Instância.