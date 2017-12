“São necessários anos para que um Festival se afirme”

O director artístico do Festival Internacional de Cinema e Cerimónia de Entrega de Prémios de Macau, Mike Goodridge, tem dois objectivos que define como prioritários para a segunda edição do certame, que termina na quinta-feira: garantir que o Festival se afirme em termos de audiências e fazer com que o programa seja o mais bem-sucedido possível no que toca à ressonância que tem junto do público. Qualidade e diversidade, filmes de autor e cinema comercial, são a chave para um festival bem-sucedido. O tempo vai chamar a si um papel importante na afirmação do certame, acredita Goodridge.

Entrevista de Hélder Beja

Fotografia de Eduardo Martins

PONTO FINAL: Que visão nutre para esta segunda edição do Festival Internacional de Cinema de Macau?

Mike Goodridge: Dado que no ano passado o processo se revelou muito complicado, eu penso que a ideia para este ano é organizar a segunda edição de uma forma muito eficaz e muito eficiente, na qual oferecemos um programa notável a todos os níveis e concentramos a nossa atenção nas audiências. Este é, de resto, um dos meus grandes objectivos, o de equipar o Festival com uma audiência. Este ano a secção de Competição está direccionada para as primeiras e segundas obras de jovens realizadores e o prémio para o melhor filme, de 60 mil dólares norte-americanos é bastante atractivo. Tudo isto tem para mim muito significado, antes de mais o esforço para atrair estes filmes para que sejam exibidos no território e, por outro lado, a possibilidade de trazer realizadores a Macau e poder promover o diálogo e a discussão sobre jovens talentos. Essa é em parte, também, a minha ambição. Em Macau, a cultura cinematográfica é algo tão recente e eu não percebo muito bem porquê. Hong Kong tem uma indústria cinematográfica consolidada quase há meio, ao passo que em Macau esta indústria nunca descolou. E no entanto, basta olhar para a cidade para se perceber que esta é uma cidade de filmes. Eu queria que o Festival se erguesse em torno desta discussão sobre os jovens talentos e a partir daí vamos impulsionar o certame, procurar fazer com que seja um bom Festival e procurar construir uma audiência para este tipo de filmes. Há várias iniciativas notáveis, como as que são preconizadas pela Cinemateca Paixão e, por outro lado, parece existir alicerces para que se faça cinema interessante em Macau, para realizar e gravar filmes no território. O desafio é garantir que este potencial é aproveitar, fazer com que as pessoas se interessem por cinema.

A decisão de focar a secção competitiva do festival nas primeiras e nas segundas obras de realizadores tem, então, a intenção de centrar atenções em realizadores emergentes?

M.G: Repare, o programa abrange filmes de grandes realizadores, bem como películas clássicas, mas eu estou convicto que este modelo de competição é o que melhor serve Macau, porque Macau tem alguns jovens realizadores brilhantes. A ideia, por outro lado, passa por procurar perceber que condimentos fazem de um primeiro filme um grande filme. Há filmes fantásticos em competição. Dou-lhe o exemplo de um filme chamado “Foxtrot”, de Samuel Maoz. Este é o seu segundo filme e ele já não é propriamente um jovem. Ele precisou de 20 anos para concluir a sua primeira grande-metragem e esta, que é a segunda, já leva seis anos em produção. É um filme absolutamente fantástico, de classe mundial, venceu prémios e estou convicto que poderá ser nomeado para um Oscar. Depois há uma série de outros trabalhos, muitos dos quais primeiros filmes, que estão à altura deste filme.

Pode tirar o véu a alguns dos outros nove filmes em competição?

M.G: Há um outro filme que esteve no Festival de Veneza e do qual todos nós gostamos muito. Chama-se “Custody”, é francês e a extensão de uma curta-metragem do realizador Xavier Legrand, que assina com a película a sua primeira longa metragem. É um relato impressionante sobre terrorismo doméstico, sobre um marido que se tenta infiltrar a todo o custo na vida da ex-mulher. É um sociopata, violento, controlador e a forma como conseguiu infiltrar-se na vida da mulher foi conseguindo a custódia conjunta do filho de ambos. É um filme que tem a densidade de um thriller; no fim, os espectadores vão literalmente dar por si na ponta da cadeira. Depois há também “Beast”, a primeira longa metragem de um realizador britânico chamado Michael Pearce, um cineasta que tem muito trabalho feito ao nível das curtas-metragens. A narrativa desenrola-se em Jersey, ao largo da costa sul de Inglaterra, uma ilha que tem uma história extraordinária e que foi ocupada durante a Segunda Guerra Mundial pela Alemanha Nazi. O filme é baseado, de uma forma muito livre, num assassino em série da década de 80 que ficou conhecido como “A Besta de Jersey” e tem como personagem central uma jovem mulher ligeiramente perturbada que se apaixona por um forasteiro sobre quem recaem suspeitas de que poderá ser o assassino. É um thriller psicológico, muito eficaz, que se traduz por uma incrível convicção por parte de quem assina a sua primeira longa-metragem. Todos estes filmes são extraordinários porque nos deixam a todos com a mesma pergunta: “Como é que ele fez aquilo”?

Há também filmes chineses em competição, como por exemplo Wrath of Silence …

M.G: Sim. É um belíssimo filme, realizado por Xin Yukun. É a sua segunda longa-metragem e faz lembrar um filme dos irmãos Cohen que tem como cenário a Mongólia. Ambos os filmes chineses são bastante subversivos. O outro é “Angels Wear White”, que foi alvo de bastante projecção em Veneza. A realizadora [Vivian Qu] acabou de conquistar o Prémio Golden Horse para o Melhor Realizador. Estes são filmes chineses verdadeiramente independentes, que contam narrativas ousadas sobre a sociedade chinesa. Recomendo vivamente que vejam ambos.

Não bastassem os filmes em competição, o que significa para o Festival ter o Laurent Cantet como presidente do júri?

M.G: Adoro o Laurent Cantet. É alguém com uma perspectiva muito humanista do cinema. O seu filme mais recente também vai ser exibido. Chama-se “The Workshop” e é um dos seus melhores filmes até à altura. Um filme ousado sobre um jovem que se deixa influenciar por propaganda de extrema direita e que a determinada se vê ligeiramente perdido. É óptimo poder contar com o Laurent e também com a Jessica Hausner, uma realizadora austríaca que está entre os meus cineastas favoritos. Temos também a Joan Chen, que é uma grande actriz e realizadora e também o Royston Tan, de Singapura, um realizador que aparentemente lança um filme novo a cada duas semanas. O júri fica completo com o romancista Lawrence Osborne. Li “Ballads of a Small Player”, uma obra que é para mim é um livro belíssimo sobre Macau, ainda que seja bem mais sobre um inglês do que sobre Macau propriamente dita. Mostra, ainda assim, essa faceta de Macau de ser um local onde nos podemos perder facilmente.

Dispõe deste leque fabulosos de pessoas que estiveram e vão estar no território. É importante para um jovem festival como este poder apresentar nomes grandes da sétima arte, sejam eles realizadores, actrizes ou actores. Está satisfeito com os convidados que se associaram à segunda edição do IFFAM?

M.G: Há sempre um conflito nos Festivais ente a pureza e a integridades do programa e essa outra faceta de que fala. E é por isso que “Paddington2” foi uma escolha tão boa para a abertura do Festival. É um dos melhores filmes para toda a família a que tive a oportunidade de assistir desde E.T.

Descreve “Paddington2” como o tipo de filme que agrada às multidões. Essa foi a principal razão pela qual o escolheu para abrir o Festival? Foi, de certo modo, uma escolha surpreendente …

M.G: Bem, se olhar para o que se faz em Cannes, eles abrem com filmes como este. Cannes projectou o “Shrek 2”, o último filme da série Indiana Jones…

Como filme de abertura?

M.G: Não, mas exibem grandes filmes na abertura. E para nós, em particular, este é o filme perfeito. É a forma que encontramos para explicar ao público de Macau que um filme chega em muitos formatos e é possível exibir um sucesso de bilheteira ll Me como “Paddington 2” junto com um alinhamento competitivo de primeiros e segundos filmes de realizadores e ainda com uma obra como “The Shape of Water”. Quem diz estes, diz colocar filmes norte-americanos com alguma notoriedade, como é o caso de “Call Me By Your Name” ou “The Florida Project” no mesmo programa com películas como “Angels Wear White” ou “Sweet Country”, da Austrália, que é – já agora – um filme brilhante. É uma forma de mostrar variedade. Parece-me uma escolha importante para a noite de abertura, porque é uma noite que reúne público, reúne patrocinadores. Por outro lado, é um filme absolutamente delicioso.

No que diz respeito ao panorama do cinema local, creio que esta é a primeira vez que o Festival exibe o vencedor do programa “Local View Power”. Que significado tem a inclusão destes filmes locais no programa do Festival?

M.G: Vamos exibir duas longas metragens, “Love is Cold” e “Passing Rain” e estabelecemos uma parceria com o programa “Local View Power” para mostrar uma selecção dos seus melhores filmes este ano. O nosso desejo de colocar Macau em destaque no programa é autêntico. Se for ao Festival de Cinema de Tóquio, encontra uma secção japonesa muito significativa. Se for a Busan, depara-se com uma grande selecção de cinema sul-coreano. Se for a Cannes, compreenderá que favorecem o cinema francês. O Festival tem que agir ao nível local e pode ser uma força motriz importante para impulsionar a melhoria de infra-estruturas, para melhorar o diálogo sobre questões como a formação e a educação. Encontrei-me com Álvaro Barbosa [da Universidade de São José] e ele disse-me que a universidade vai lançar uma licenciatura em cinema no próximo ano. Há uma série de formações que estão a arrancar e já nem falo no que está a acontecer em Zhuhai e em Hong Kong. Este género de circunstâncias podem ser potenciadas pelo Festival. Estamos a tentar trazer realizadores a Macau ao longo do ano. Isto era algo que gostaríamos de fazer.

A ligação aos países lusófonos foi referia no ano passado como algo que o Festival teria interesse em manter, ao exibir filmes de Portugal, do Brasil e de outros países lusófonos. Tenciona manter este tipo de orientação?

M.G: Definitivamente. Vi muitos filmes portugueses este ano. O programa inclui “A Fábrica de Nada”, de Pedro Pinho, que é um filme fabuloso, diferente de tudo o que tive a oportunidade de ver. Vamos ainda exibir um filme do Brasil, chamado “Good Manners”. Quero desenvolver esta faceta do Festival, particularmente devido à conexão lusófona óbvia, mas, e para ser honesto, não houve grandes filmes a saírem de Portugal este ano. Por outro lado, estou a tentar dar a conhecer filmes que não sejam muito exigentes. E “A Fabrica de Nada” é um filme muitíssimo exigente. Mas o objectivo, como lhe dizia, é criar uma audiência para o Festival. Parece-me que terei que ir a Portugal para perceber de que forma é que se pode construir uma parceria.

Dedicou muitos anos da sua vida à cobertura da indústria cinematográfica enquanto jornalista e crítico, depois mudou para a produção e vendas e agora é o director deste Festival Internacional de Cinema de Macau. Como se sente nestas novas funções?

M.G: Bem. A verdade é que muito do que aqui fazemos é senso comum, é bom gosto. Sinto que foi esse o contributo que trouxe à [produtora] Protagonist. Aprendi muito e de forma muito acentuada quando deixei de ser um jornalista e um crítico para me tornar no director executivo de uma empresa, mas isto tem tudo muito a ver com o gosto que temos para os filmes e com a confiança necessária para se afirmar “isto vai resultar” ou “eu respeito este realizador”. É também sobre criar coisas novas e apostar nelas. Macau funciona do mesmo modo para mim. Quando se está enfiado num escritório na chuvosa Londres, Macau soa como um mundo exótico. A única coisa que nos vem à cabeça é Jane Russel e Robert Mitchum ou 2046. Quando se chega cá, percebemos que há trabalho a ser feito no que toca ao desenvolvimento das audiências e muito outro trabalho a ser feito. Estar cá é fabuloso, porque posso tomar o pulso à cidade, perceber como é que funciona. Posso ir a uma sessão de cinema e perceber quem é que assiste a filmes em Macau. De certo modo, estou a aplicar este tipo de lógica e toda a experiência que angariei em todos estes campos. Quando estava à frente da [publicação] Screen, o meu trabalho passava por fornecer conteúdos à minha audiência e era isso que eu queria fazer. Em Macau, estou absolutamente comprometido com a tarefa de garantir que as pessoas assistam a estes filmes. Apenas desejo que me tivesse sido dado mais tempo.

Essa é exactamente a minha próxima questão: o tempo de que dispôs foi limitado? Deixou a Protagonist no Verão, para assumir a direcção artística do Festival. Não teve assim tanto tempo quanto isso …

M.G: Absolutamente. Confesso que ainda me sinto nervoso com algumas das projecções. Alguns dos filmes não vão contar com casa cheia, estou certo, mas se conseguirmos construir um público fiel de ano para ano e fizermos com que essa audiência ganhe o hábito de colocar o festival na agenda, creio que estaremos perante algo verdadeiramente entusiasmante. São necessários anos para que um Festival se afirme. É engraçado ouvir as pessoas dizer: “Mas há Cannes, há Veneza”. Estes festivais têm 70 anos. A primeira batalha é ganhar a confiança e o respeito das pessoas. Só assim se constrói um festival sério. Mas para isso é necessário tempo.

É director artístico do IFFAM há sete meses. Que potencial vê neste Festival Internacional de Cinema?

M.G: Muito potencial. Macau é único. Se olhar para os Festivais que as pessoas mais frequentam, Cannes é uma estação balnear. Veneza – que não é bem Veneza, é o Lido – é um destino de férias. Estes são locais que as pessoas querem visitar e depois calha assistir a filmes neste ambiente. Sundance é um destino de montanha. Macau é um lugar que as pessoas querem visitar. Não é a mesma coisa ter um Festival em Macau e ter um Festival numa cidade industrial do meio da China. Nesta acepção já está metade do trabalho de afirmação do Festival feito. E se tal não bastasse, Macau é um local extraordinário, com uma mistura única de culturas e de sensibilidades. É um sítio onde as pessoas se sentem e se sentirão fascinadas e ao mesmo tempo está literalmente à porta da China. Parte do meu trabalho passa por convencer a indústria cinematográfica a levar o Festival a sério, como um bom local onde os realizadores podem ajudar a dar a conhecer os seus filmes. Se eu conseguir fazer com que a indústria cinematográfica chinesa entre em diálogo com o resto do mundo de uma forma muito informal, darei o meu trabalho como parcialmente bem-sucedido. Há muita gente a dizer “O que faço constrói pontes entre o Oriente e o Ocidente”, mas a verde é que nunca vi isso factualmente a acontecer.

No ano passado, como dizia há pouco, as coisas não foram muito fáceis. O director artístico, Marco Muller, despediu-se a escassos dias do início do festival, aparentemente em divergência com o Comité Organizativo. Como caracteriza, até ao momento, a sua experiencia de trabalho com a organização e com as instituições de Macau?

M.G: Tem sido bastante boa, de facto. Não houve qualquer interferência na parte criativa do Festival. Se há algum constrangimento tem mais a ver com a necessária descoberta, da minha parte, da forma como Macau funciona e como o Governo trabalha. Há um sistema a que terei que me adaptar, mas parece-me que aprenderam muito desde o ano passado, no que diz respeito às infra-estruturas e à organização. Está a correr muito bem e eu gosto muito das pessoas com quem trabalho. A única questão que se coloca é a mesma de sempre: “Conseguiremos levar os nossos objectivos a bom porto? Poderemos fazer as coisas de forma mais mecanizada?”. Penso que no ano passado, muitas das queixas tinham que ver com a ideia de comunidade. Passei por muitos festivais de cinema ao longo da vida e é sempre essencial contar com uma comunidade, saber onde se podem encontrar e conhecer as pessoas. Os realizadores, quando vão a festivais, querem conhecer outros realizadores e esta é uma oportunidade que tem que lhes ser concedida. O mesmo acontece com os agentes da indústria e com os meios de comunicação social: é necessário estar constantemente a par do que desejam os nossos hóspedes e não é muito fácil explicar esta questão às pessoas em Macau. Não é algo que ocorra de forma automática. É necessário permitir que as pessoas tenham estas oportunidades.

Posso ver pelas suas palavras que se vê a fazer este festival por um bom número de anos. Estou ou não certo?

M.G: Sim. Estou muito entusiasmado. Não há uma comissão voltada para o cinema e se calhar devia existir, da mesma forma que deviam existir maiores oportunidades no domínio da educação. O Festival pode ajudar a criar estas estruturas e é isto que me deixa entusiasmado. Não ma parece que já tenha emergido uma grande voz em Macau em termos de cinema. Ivo M.Ferreira é o mais próximo que Macau tem a oferecer a este nível e estou muito desejoso para ver o seu novo filme. Mas o que importa é que há vozes em Macau. Hong Kong ajudou a moldar realizadores como John Woo e Johnnie To, com visão, com um grande domínio técnico combinado com a percepção exacta daquilo que o grande cinema é. Para mim, essa perspectiva é entusiasmante e é isso que tem que surgir em Macau, até porque Macau é dos sítios mais excitantes do mundo e há muito a acontecer. Isso terá, no entanto, que ser encorajado e o Festival pode chamar a si um papel importante, pode contribuir para isso.