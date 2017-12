Através de um despacho ontem publicado em Boletim Oficial, o Chefe do Executivo renovou os mandatos do presidente do Tribunal de Última Instância, Sam Hou Fai, do presidente do Tribunal de Segunda Instância, Lai Kin Hong e da presidente do Tribunal de Primeira Instância, Io Weng San. A renovação dos mandatos por um período de mais três anos irá entrar em vigor a partir do próximo dia 20 de Dezembro.

