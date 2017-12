Receitas brutas do jogo devem crescer mais de 20 por cento em Dezembro  

A companhia Sanford C. Bernstein Co. LLC estima que as receitas brutas do jogo durante o mês de Dezembro devam aumentar entre 21 a 23 por cento, atingindo entre os 24 e os 24.4 mil milhões de patacas. Porém, para que se atinja esta fasquia, o valor diário das receitas brutas do jogo deverá manter-se entre os 750 e os 770 milhões de patacas durante os restantes dias de Dezembro.

De acordo com os números avançados pela Macau News Agency, nos primeiros 10 dias do corrente mês, a indústria do jogo registou receitas no valor de 8,25 mil milhões de patacas, o equivalente a uma média diária de 825 milhões. Este valor corresponde a um aumento de sete por cento face ao mês anterior e de 20 por cento comparativamente com o período homólogo. Estes números foram avançados num nota divulgada pelos analistas Vitaly Umansky, Zhen Gong e Cathy Yung.

Os analistas consultados pela Macau News Agency acreditam que o cepticismo pesa em redor das receitas globais do jogo uma vez que as “consultas semanais do canal provaram ser menos fiáveis e mais voláteis. Isto devido à “falta de dados gerais do mercado e detalhes sobre a divisão entre os mercados VIP e de massas”, escreve a mesma fonte.