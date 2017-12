Rajkummar Rao, a nova coqueluche de Bollywood  

Brilhou em comédias românticas e o seu trabalho deu consistência ao filme que vai representar a Índia na corrida ao Óscar de melhor filme estrangeiro. O actor indiano Rajkummar Rao, protagonista de “Newton” é um dos novos protagonistas da sétima arte asiática que vão ser esta semana distinguidos em Macau com o prémio “Asian Actors to Watch”.

É um dos mais badalados actores da nova geração de protagonistas do cinema indiano e o reconhecimento chega agora pela mão da comissão organizadora do Festival Internacional de Cinema e Cerimónia de Entrega de Prémios de Macau. Rajkummar Rao, actor que estrelou na sátira política “Newton” (o filme que vai representar a índia na corrida ao Óscar de melhor filme estrangeiro) deve receber esta semana no território um dos prémios “Asian Actors to Watch”, atribuído pelo Festival Internacional de Cinema de Macau em parceria com a revista Variety,

O actor, que teve em 2017 um dos melhores anos da carreira, anunciou recentemente que deverá assumir o papel de protagonista num novo projecto dos realizadores Krishna D.K e Raj Nidimoru. Rao, que deverá contracenar com a actriz Shraddha Kapoor (que se deu a conhecer no filme “Huseena Parkar”) descreve o filme, que permanece por baptizar, como “uma estridente comédia de terror, diferente de tudo o que alguma vez foi feito”.

O filme, que conta com Dinesh Vijan com produtor, deverá começar a ser gravado já no final do próximo mês, oferecendo a Rajkummar Rao a oportunidade de pisar terreno novo – o da comédia – depois de um ano prolífico em que o actor se notabilizou, sobretudo, em filmes de natureza romântica e em dramas de natureza política.

Para além de ter garantido a nomeação para a corrida aos Óscares, “Newton” bateu este ano recordes de bilheteira na Índia e rendeu a Rao a conquista do Prémio de Melhor Actor nos Asia Pacific Screen Awards. Lançado em Março, o drama “Trapped” não só foi bem recebido pela crítica, como também garantiu uma boa resposta no que toca às receitas de bilheteira.

Não tão bem sucedida, a comédia romântica “Behen Hogi Teri”, que chegou às salas de cinema em Junho até arrancou boas críticas, mas não conseguiu convencer nas salas de cinema. O actor indiano viu o thriller Omertá estrear no Festival Internacional de Cinema de Toronto, um mês antes de Rajkummar Rao ter fracturado o tornozelo enquanto gravava um episódio de “Lyp Sync Battle”, um popular programa de televisão indiano baseado no formato homónimo norte-americano.

O incidente obrigou ao adiamento das gravações de “Fanne Khan”, um projecto com um elenco estelar em que é dada a oportunidade ao ainda jovem actor de contracenar com pesos pesados do cinema indiano como Aishwarya Rai-Bachnan e Anil Kapoor.

Num ano em que Rao foi dos actores mais solicitados pela máquina de Hollywood, o sucesso estendeu-se também ao pequeno ecrã, com Rajkummar a dar vida, numa série de época, ao revolucionário Subbash Chandra Bose. O desempenho do jovem actor é visto com um dos factores que explicam o sucesso da série, que tem batido recordes desde que estreou.

Se 2017 foi intenso para Rao, 2018 ameaça seguir pelo mesmo caminho. O actor está actualmente envolvido na gravação de “Fanne Khan” e são pelo menos dois, os filmes em que participa – “5 Weddings” e “Love Sonia” – que devem chegar às salas de cinema no próximo ano. Hansal Metha, cineasta que realizou obras como “Shahid”, “Citylights”, “Aligarh” e “Omertá” – e que ajudou a lançar na alta roda das produções de Bollywood – já fez saber que conta com o actor para estrelar no seu próximo filme.