Projecto de lei da Cibersegurança em consulta pública até 24 de Janeiro  

Estende-se ao longo de 45 dias, a consulta pública sobre o projecto de Lei da Cibersegurança, que ontem arrancou. O diploma visa garantir a segurança de redes informáticas utilizadas pelos operadores de infra-estruturas definidas como críticas. O regime jurídico pressupõe a aplicação do “Real Name System”, em que as operadoras de telecomunicações terão que solicitar os dados de identificação na aquisição de cartões pré-pagos. Uma prática, assinalou o secretário para a Segurança, “frequente noutros países”, e que não vai interferir na privacidade ou liberdade de expressão dos cidadãos.

Sílvia Gonçalves

Teve ontem início a consulta pública sobre a Lei da Cibersegurança, diploma que visa regulamentar a criação de um sistema de gestão e protecção que tem como destinatários os operadores das infra-estruturas definidas como críticas, de âmbito público e privado. O projecto de lei pressupõe que os operadores de telecomunicações solicitem os dados de identificação verdadeiros – “Real Name System” – na celebração de contratos e na aquisição de cartões pré-pagos para acesso à internet e a serviços telefónicos. O secretário para a Segurança garantiu que os serviços estão impedidos de aceder aos conteúdos que circulam na internet, nomeadamente às redes sociais, e que a recolha de dados pessoais só se verificará em caso de crime e mediante autorização judicial.

“O ‘Real Name System’ é para os operadores de rede e telecomunicações, para quando celebrarem contratos. Só quando se verifiquem crimes é que intervêm as forças de segurança, para solicitar dados. É preciso autorização judicial para obter dados, isto não vai condicionar os cidadãos”, garantiu ontem Wong Sio Chak, na conferência de imprensa relativa à consulta pública sobre a Lei da Cibersegurança. O secretário explicou ainda que “as companhias de telecomunicações têm essa responsabilidade de recolher dados verdadeiros de quem compra cartões pré-pagos”, uma prática “frequente noutros países” para elevar a capacidade de prevenção e de resposta no combate ao ciber-crime.

António de Jesus Pedro, assessor do Gabinete do secretário para a Segurança, disse tratar-se de “acolher na lei de Macau aquilo que já é uma prática internacional, nomeadamente na União Europeia”. A alteração legislativa justificada com os ataques de que a Europa foi alvo ao longo dos últimos anos: “Quando aconteceram os ataques de Madrid [2004] e Londres [2005], a UE tomou medidas para combater o terrorismo. Uma foi obrigar a que existisse maior rastreabilidade de quem usa um cartão ‘SIM’. Concluiu-se que foi muito útil rastrear os cartões dos terroristas. Só o saber quem é o titular de um cartão não leva a identificar os criminosos, mas ajuda muito”, defendeu o assessor. Para António Pedro, “apesar das dificuldades que possam existir na aplicação prática, as vantagens são tão grandes que justificam a sua inserção nesta lei”.

Questionado sobre o facto de as lojas de conveniência onde também são adquiridos estes cartões registarem os dados pessoais do clientes, Wong Sio Chak diz ser incontornável, mas lembrou que as mesmas estão sujeitas a sanções em caso de violação da privacidade: “As lojas têm que registar os dados, as operadoras têm o dever de recolher os dados. As lojas têm o dever de recolher, mas se violarem também têm as suas responsabilidades. Já temos uma lei de protecção de dados pessoais para isso”. O secretário acrescentou ainda: “A lei regula infra-estruturas críticas e não os cidadãos. Há 116 infra-estruturas críticas em Macau. Só lhes exigimos que cumpram os seus deveres, não é um condicionamento aos cidadãos, não podemos descodificar os conteúdos dos cidadãos. As infra-estruturas críticas também têm o dever de proteger esses dados”. Wong Sio Chak explicou que, em caso de infracção, estas são de natureza administrativa, não incorrendo por isso em pena criminal. Em caso de crime, os casos serão observados à luz da Lei de Combate à Criminalidade Informática.

O coordenador do Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais, Yang Chongwei, assinalou que actualmente, na celebração de contratos com as operadoras, os cidadãos já facultam os seus dados: “Queremos ter mais segurança nas operadoras das infra-estruturas críticas. Na celebração de contrato também já tínhamos que dar o nosso nome verdadeiro. Nos cartões pré-pagos, dar o nome verdadeiro é necessário para a prevenção criminal”, defendeu.

A supervisão da segurança de operadores de rede e de telecomunicações será assegurada em três níveis: pela Comissão Permanente para a Cibersegurança (CPC), órgão decisório, presidido pelo Chefe do Executivo, ao qual caberá definir as estratégias. Pelo Centro de Alerta e Resposta a Incidentes da Cibersegurança (CARIC), estrutura de coordenação operacional, composta pela Polícia Judiciária, pela Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública e pela Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações. O terceiro nível de supervisão será garantido pelas entidades de supervisão de cibersegurança, às quais caberá a definição do regime de gestão da cibersegurança para os operadores e das orientações para os procedimentos de resposta às emergências.

O período de consulta, que decorre até 24 de Janeiro, integra oito secções, cinco destinadas aos órgãos públicos e representantes do sector de exploração de infra-estruturas críticas de Macau e as restantes três destinadas aos cidadãos.