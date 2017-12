Project Market, do IFFAM, distingue três produções    

“Mihara”, “The Girl With No Head” e “The Last Savage” foram os três projetos de filme ainda em fase embrionária escolhidos, ontem, de entre 14 candidatos internacionais no âmbito do Project Market, na 2ª edição do Festival Internacional de Cinema e Cerimónia de Entrega de Prémios de Macau (IFFAM, na sigla em língua inglesa), noticiou a Macau News Agency. Cada um dos projectos receberá um apoio de 10 mil dólares americanos, qualquer coisa como 80 mil patacas.

Todd Brown, Chefe de Aquisição Internacional da XYZ Films; Victoria Hon, vice-presidente da Beijing Hairun Pictures Co. Ltd, e Tou U, director-geral da Huace Pictures US, integraram o júri que seleccionou os três projectos de filme. De acordo com a Macau News Agency, o Prémio Ivanhoe Pictures foi para “Mihara”, filme de terror psicológico, resultante de uma co-produção do Japão e Estados Unidos, assinado pela realizadora Jacqueline Castel e pelo produtor Pier Harrison. “O enredo do filme gira em torno de uma adolescente americana ‘atormentada pelo trauma não resolvido pela morte ambígua de sua mãe’, que é atraída pelo poder assustador e passado críptico de um vulcão japonês remoto”, escreve a Macau News Agency.

Já o Prémio Huace Pictures foi para “The Girl With No Head”, um projecto malaio concebido pelos realizadores Liew Seng Tat e Pete Teo. A narrativa do projeto, um ‘thriller’ cómico, conta a história de uma rapariga assassinada e decapitada que recoloca a sua própria cabeça e ressuscita, num processo que implica a perda da sua memória.

Finalmente, o prémio Hairun Pictures foi, também segundo a Macau News Agency, para o projecto “The Last Savage”, uma co-produção entre os Estados Unidos, França e Indonésia, assinado pelo realizador Liam O’Donnell e o pelo produtor Matthew Chausse. O enredo pós-apocalíptico coloca no centro da história um menino criado por tigres depois de ter sido deixado numa ilha após um cataclismo. Depois do homicídio da sua família, a criança é forçada a lutar numa arena mortal.