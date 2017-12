Primeira competição internacional da e-Sports juntou nove equipas

A equipa OG foi a grande vencedora de uma competição internacional de desportos electrónicos (e-Sports) que decorreu ao longo do fim-de-semana em Macau, levando para casa um prémio monetário de 130 mil dólares norte-americanos. Ambrose So, director executivo da Sociedade de Jogos de Macau, entidade que patrocinou o evento, destacou o crescimento deste tipo de competições ao longo dos anos. O responsável pela concessionário de jogo considera que o torneio foi importante para promover a imagem de Macau como um centro mundial de turismo e lazer.

O casino Grand Lisboa foi palco – e patrocinador oficial através da Sociedade de Jogos de Macau (SJM) – de uma competição internacional de desportos electrónicos que juntou nove equipas com participantes de todo o mundo.

Segundo um comunicado da operadora, o evento representou “a primeira competição internacional de e-Sports a ser realizada em Macau”, com prémios globais no valor de 300 mil dólares norte-americanos.

Adoptando o nome de “MDL Macau Dota2 International Elite Invitational”, o evento, que decorreu ao longo do último fim-de-semana, serviu também para “colocar à prova” as capacidades do território em termos de organização deste tipo de competições.

A equipa OG foi a grande vencedora do torneio de jogos electrónicos, vencendo no encontro decisivo a TNC, conquistando, respectivamente, prémios monetários de 130 mil e 65 mil dólares norte-americanos.

Como forma de promover a iniciativa estiveram presentes no território algumas celebridades, como o cantor de ‘hip-hop’ chinês Gosh ou a estrela da NBA Jeremy Lin. Através da cooperação com vários grupos e organizações, o Hotel Grand Lisboa espera divulgar mais actividades e eventos “de última geração”, tanto para atrair residentes, como para agradar a visitantes.

Agraciada recentemente na República Popular da China

com o estatuto oficial de modalidade desportiva , a indústria dos desportos electrónicos tem vindo a crescer rapidamente aos longo dos últimos anos, aproximando-se gradualmente dos desportos tradicionais do país ao nível do número de praticantes e do número de espectadores.

Em 2016, as finais das principais provas internacionais de desportos electrónicos foram acompanhadas por 43 milhões de pessoas na República Popular da China, um número que é cerca de 28 por cento superior às pessoas que viram as finais da NBA no mesmo ano. Em 2017, os diversos torneios de desportos electrónicos foram vistos já por 230 milhões de pessoas, acrescenta a concessionária de jogo numa nota enviada às redacções.

Ambrose So, director executivo da Sociedade de Jogos de Macau, destacou igualmente o crescimento deste tipo de torneios como uma “indústria emergente com enorme potencial e visão a nível global”, considerando que irá “beneficiar o desenvolvimento de Macau a nível do turismo e lazer”.

Recentemente, Davis Fong Ka Chio, director do Instituto para Estudos de Jogos Comerciais na Universidade de Macau, referiu que os jogos electrónicos poderão ser úteis em termos de oferta extra-jogo para que as operadoras de jogo do território consigam atrair mais visitantes aos casinos.

A Galaxy Entertainment e a Melco Resorts já aderiram também a este tipo de desportos, tendo promovido competições dedicadas aos desportos electrónicos no passado.