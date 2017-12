Orquestra de Macau apresenta concerto de Natal na Igreja de S. Domingos  

A Orquestra de Macau apresenta-se na quinta e na sexta-feira o seu concerto de Natal, pelas 20h, na Igreja de S. Domingos. O público poderá ouvir trechos seleccionados de “Grosso Concerto em Sol menor”, do “Concerto de Natal” de Arcangelo Corelli e ainda da “Suite de São Paulo” de Holst: “Sob a batuta do maestro assistente da OM [Orquestra de Macau], Francis Kan, a orquestra irá oferecer ao público um programa repleto de melodias suaves e harmoniosas”, escreve o Instituto Cultural num comunicado enviado às redacções.

“O ‘Concerto de Natal’ de Arcangelo Corelli, dedicado à Véspera de Natal, inclui seis andamentos de diferentes estilos, velocidades e timbres, manifestando plenamente o estilo criativo da música do período barroco, bem como o ambiente tranquilo e festivo do Natal. Por sua vez, a ‘Suite São Paulo’, uma obra do compositor britânico do século XX, Gustav Holst ostenta melodias vibrantes que não deixarão de transmitir ao público o espírito jubiloso da quadra natalícia que se avizinha”, explica ainda o Instituto Cultural.

A entrada para ambos os espectáculos é livre e os bilhetes serão distribuídos uma hora antes, por ordem de chegada, na Igreja de S. Domingos. Os ingressos estão limitados a duas unidades por pessoa. O concerto tem a duração aproximada de uma hora sem intervalo.

A Orquestra de Macau foi fundada em 1983 e actualmente conta com cerca de seis dezenas de músicos oriundos de mais de uma dezena de países e regiões. O seu repertório inclui clássicos chineses e também ocidentais de vários períodos. No decorrer deste ano, o ensemble musical apresentou-se em mais de três dezenas de cidades da República Popular da China no decorrer da temporada musical internacional “Uma Faixa, Uma Rota”.