ONU e China vão promover inovação entre países das Novas Rotas da Sede  

Pequim assumiu ontem o compromisso de partilhar com países em vias de desenvolvimento tecnologias não poluentes e outros conhecimentos que possam abrir portas a avanços palpáveis no que toca à prossecução de objectivos de desenvolvimento sustentáveis. O objectivo é que a República Popular da China promova mecanismos de transferência de tecnologia para os países que integram a iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”.

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o Governo da República Popular da China assinaram esta segunda-feira um memorando em que se colocam de acordo sobre a necessidade de promover a inovação para o desenvolvimento e a transferência de tecnologia entre os países que integram a iniciativa das Novas Rotas da Seda.

O acordo tem por finalidade garantir avanços palpáveis no que toca aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, de acordo com a agência noticiosa espanhola Efe.

O administrador do PNUD, Achim Steiner, e o ministro da Ciência e Tecnologia da República Popular da China, Wan Gang, mantiveram ontem um encontro em Pequim no qual formalizaram esta colaboração que permitirá partilhar as práticas chinesas sobre inovação que não poluem, como a tecnologia relativa às células de combustível.

Em comunicado, Achim Steiner destacou que a República Popular da China é “líder na inovação tecnológica e no empreendimento, e um parceiro governamental crucial nos esforços globais do PNUD para impulsionar a inovação para o desenvolvimento”: “A rede mundial do PNUD, a presença no terreno e a compreensão dos contextos locais podem ajudar a China a aumentar as suas intervenções inovadoras e partilhar a política chinesas e a sua experiência de êxito na inovação com outros países em desenvolvimento”, acrescentou o administrador do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.

Com este acordo pretende-se o fortalecimento da cooperação entre a China e outros países em desenvolvimento através da cooperação Sul-Sul e as Novas Rotas da Seda, promovendo o progresso para atingir os objectivos de desenvolvimento.

As Novas Rotas da Sede são descritas como um grande projecto liderado pela China para melhorar a conectividade entre a Ásia e Europa com infra-estruturas e telecomunicações.

O acordo alcançado esta segunda-feira está enquadrado no plano lançado recentemente pelo PNUD a nível mundial para fortalecer a troca de informação e tecnologia com o objectivo de satisfazer as necessidades de desenvolvimento sustentável num mundo em constante mudança.