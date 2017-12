Lunguíe. Os dias do fim do crioulo do Príncipe

É falado por menos de dez por cento da população da ilha do Príncipe e corre o risco de se extinguir antes ainda de finda a primeira metade do corrente século. O lunguíe, crioulo de matriz portuguesa da ilha são tomense do Príncipe, tem recebido ao longo dos últimos anos uma atenção particular por parte de Graça Lavres. A investigadora, formada na Universidade de Aveiro, acusa o Governo de São Tomé e Príncipe de não ter qualquer interesse em impedir a extinção do idioma.

A investigadora Graça Lavres considera que o lunguíe, crioulo da região autónoma são-tomense do Príncipe “corre sério risco de desaparecer”, dando lugar ao crioulo cabo-verdiano.

“A língua corre um risco sério, há estudos que provam que o lunguíe já não é falado nem por 10 por cento da população da Região Autónoma do Príncipe e esse estudo indica também que possivelmente daqui a 30 anos a nossa língua desaparece”, disse Graça Lavres, autora de um livro sobre esta língua publicado em 2015 e reproduzido em 2016.

“Por isso alguém tem que fazer algo. Se o Governo não quiser fazer, pessoas singulares e de boa vontade que podem ajudar a evitar o desaparecimento da única língua da ilha, devem fazê-lo e é isso que estamos a fazer”, acrescentou, referindo-se à sua publicação.

Com mestrado em Ciências de Educação na Universidade de Aveiro, com especialidade em administração e políticas educativas, Graça Lavres publicou, em 2015, juntamente com seu marido Nicolau Lavres, o livro intitulado “Vi cá xiná Lunguíe” (vem aprender o lunguíe) com tradução em português sobre o único crioulo da ilha do Príncipe.

A publicação teve uma tiragem de apenas 200 exemplares, com o patrocínio do Banco Internacional de São Tomé e Príncipe (BISTP), esgotou-se rapidamente e um ano mais tarde foi reproduzido com apoio da Fundação Príncipe Trust, uma organização não governamental que opera na região, na preservação das tartarugas marinhas e conservação da natureza.

Graça Lavres lembra que o crioulo cabo-verdiano “está a crescer” na ilha e “pode vir a abafar” o crioulo nacional: “Se nós não acautelarmos, o crioulo cabo-verdiano abafa-nos. O crioulo cabo-verdiano está a ganhar terreno porque temos os chamados filhos dos descendentes – eu não gosto muito deste termo, porque para mim todos são ‘minuíes´ (designação aos que nascem no Príncipe) – que preferem recorrer ao crioulo cabo-verdiano ao invés do crioulo do Príncipe”, explicou.

A investigadora sublinhou que estes descendentes nasceram no Príncipe, mas não sabem falar o lunguíe e optam sempre pelo crioulo cabo-verdiano.

Graça Lavres disse acreditar que o desaparecimento da língua natural do Príncipe pode levar também “à morte de várias danças e músicas tradicionais da ilha”: “Eu e o meu marido fizemos um trabalho acerca do luguíe na região autónoma do Príncipe exactamente porque nós notámos que o Luguíe está a desaparecer e ninguém, nem mesmo o Governo, tem feito nada para ajudar a preservar a língua”, lamentou. “Fizemos um livro com tradução em português para que os nossos concidadãos sentissem mais o prazer de aprender o lunguíe, e nesse contexto preservar a língua, fazendo com que ela não morra”, explicou.

A delegação regional de educação na região autónoma do Príncipe para autorizou a utilização do livro do casal Lavres como material didáctico nas escolas, desde o pré-escolar até à quinta classe.

“As crianças mostram mais vontade em aprender, por isso é que nós decidimos começar nos jardins-de-infância”.

A escritora lamentou que o governo regional não apoie o esforço de revitalização da única língua natural da ilha do Príncipe, pelo que “a única solução é recorrer a cidadãos de boa vontade”: “Tive um encontro com o chefe do governo e ele disse-me simplesmente que a língua vai morrer, como se não estivesse muito preocupado”, lamentou Graça Lavres, que é também deputada regional pelo principal partido da oposição, o Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe – Partido Social Democrata (MLSTP-PSD).

As edições esgotaram-se, “as pessoas continuam a pedir mais exemplares e a fase mais avançada desta publicação”, sublinhou. “Mas a perspetiva é que apareçam mais pessoas de boa vontade para nos ajudar a fazer mais tiragens, até porque estudantes em Portugal, Londres e França têm solicitado”, disse, acrescentando que uma nova edição “está na forja”.

“E estamos também a preparar duas publicações sobre a gastronomia e a cultura regional, que estão quase concluídas”, anunciou ainda.