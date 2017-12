Leis comerciais e trocas internacionais em discussão em conferência conjunta da UNCITRAL e UMAC  

Teve ontem início e decorre até hoje no World Trade Center a Conferência Conjunta da United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL-UMAC 2017), uma iniciativa intitulada “Modernização das Leis Comerciais Nacionais e o Papel da Harmonização das Leis nas Trocas Internacionais e no Comércio”. A cerimónia de abertura da conferência contou com a participação de dignitários da Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional (UNCITRAL), da República Democrática de Timor-Leste, do Centro de Arbitragem do Comércio Mundial de Macau, da Associação de Advogados de Macau, do Governo e da Universidade de Macau (UMAC).

“Durante a conferência de dois dias, especialistas e estudiosos discutirão questões legais contemporâneas e internacionais decorrentes de vários textos da UNCITRAL e da harmonização relacionada com a lei de hoje e amanhã”, pode ler-se em comunicado remetido à imprensa pela UMAC.

Na cerimónia de abertura, o reitor interino da universidade, Rui Martins, destacou como a cooperação contínua entre a UNCITRAL e a UMAC nos últimos anos resultou na organização de uma série de conferências conjuntas. Martins referiu ainda que a colaboração “atingiu novos níveis em 2017 com a organização de um novo Simpósio Jurídico Internacional sobre Promover a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países Lusófonos na RAEM, agendada para 13 de Dezembro”, e que conta com o apoio de outras quatro instituições-chave da região.

José Angelo Estrella Faria, consultor jurídico sénior e chefe da Divisão de Assistência Técnica da Divisão de Direito Comercial Internacional, do Gabinete de Assuntos Jurídicos das Nações Unidas, proferiu uma comunicação intitulada “Harmonização Legal Internacional como Ferramenta para Modernizar o Direito Comercial”. A cerimónia de abertura contou com a presença de Maria Ângela Carrascalão, ministra da Justiça da República Democrática de Timor-Leste; Alberto Marçal, vice-presidente do World Trade Center Macau Arbitration Center; Jorge Neto Valente, presidente da Associação de Advogados de Macau; Ilda Cristina Fernandes de Sousa Ferreira, chefe do Departamento de Direito Internacional e Direito Inter-Regional, do Gabinete de Assuntos Jurídicos da RAEM e do professor e ex-deputado Gabriel Tong Io Cheng, reitor da Faculdade de Direito da UMAC.