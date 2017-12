Governo disponibiliza 5,5 milhões de patacas para filmagens das obras do metro ligeiro  

De acordo com um despacho ontem publicado em Boletim Oficial, o Governo vai disponibilizar quase 5,5 milhões de patacas para financiar um serviço de filmagens das obras do metro ligeiro de Macau. No despacho em questão, o Chefe do Executivo autoriza “a celebração do contrato com a Salon Multimédia (Macau) Limitada, para a prestação dos serviços de ‘Produção de registo de imagem de vídeo das obras relativas ao Sistema de Metro Ligeiro de Macau (2018-2020)”. O escalonamento das verbas irá realizar-se principalmente entre 2018 e 2019 mas também em 2020. Será nesta altura que o Executivo vai alocar 400 mil patacas.

Também no Boletim Oficial de ontem foram publicados outros dois despachos referentes ao metro ligeiro. Num deles é autorizada a celebração de um contrato com a Mitsubishi Heavy Industries no valor de cerca de sete milhões de patacas, a serem distribuídas no próximo ano, nomeado “Sistema e Material Circulante para a 1ª Fase do Sistema de Metro Ligeiro de Macau – Serviços Complementares do Melhoramento do Projecto e Instalação do Sistema SCADA”.

O outro contrato foi celebrado com a China Road and Bridge Corporation, no valor de quase 140 milhões de patacas, e é relativo à “Empreitada de Construção Preliminar para o Metro Ligeiro da Barra”.