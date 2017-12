Exposição Internacional de Artes de Hong Kong irá ter zona dedicada a talentos emergentes

A próxima edição da Hong Kong International Arts and Collectibles Expo 2018 (Exposição Internacional de Artes e Objectos de Colecção de Hong Kong 2018), que se realiza de 13 a 15 de Abril do próximo ano, vai contar com uma zona dedicada aos talentos emergentes. Segundo explica a entidade organizadora em comunicado enviado às redacções, “esta zona temática da Hong Kong International Arts and Collectibles Expo tem por objectivo oferecer aos artistas emergentes um canal para apresentaram a sua produção de arte criativa, incluindo esculturas e pinturas”.

A Hong Kong International Arts and Collectibles Expo 2018 irá decorrer no próximo mês de Abril no Centro Internacional de Convenções e Exposições de Hong Kong.