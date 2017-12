Duelo entre Real Madrid e PSG anima oitavos-de-final da Liga dos Campeões  

O duelo entre Real Madrid, vencedor das duas últimas edições da prova, e o milionário Paris Saint-Germain encabeça os jogos dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, em que o único representante português – o FC Porto –defronta o Liverpool.

Além do embate entre espanhóis e franceses, que será uma verdadeira final antecipada, o sorteio realizado ontem em Nyon, na Suíça, juntou Chelsea e FC Barcelona, que promete também ser um dos duelos ‘quentes’ da eliminatória, e o Manchester United, de José Mourinho, com o Sevilha, de Daniel Carriço.

As atenções dos ‘oitavos’ vão estar praticamente viradas para o Santiago Bernabéu, em Madrid, e para o Parque dos Príncipes, em Paris, que vão ser os palcos dos embates entre Real e PSG, mas também entre Cristiano Ronaldo e o brasileiro Neymar.

O avançado português procura conquistar a quinta ‘Champions’ da carreira, terceira seguida, enquanto Neymar tornou-se no jogador mais caro da história do futebol mundial, precisamente para ajudar o Paris Saint-Germain a alcançar a glória europeia.

Os parisienses, que têm no plantel, além de Neymar, nomes como Cavani, Mbappé e Dani Alves, venceram o Grupo B, em igualdade pontual com o Bayern Munique, enquanto o Real Madrid ficou em segundo lugar no Grupo H, atrás do Tottenham, com a ajuda de Ronaldo, que apontou nove golos e marcou em todos os jogos.

O FC Porto, único clube português em prova, vai defrontar o Liverpool, equipa que protagonizou as duas maiores goleadas na fase de grupos (7-0 ao Maribor e 7-0 ao Spartak Moscovo), na caminhada para garantir o primeiro lugar do Grupo E.

A equipa comandada pelo Jürgen Klopp tem muito poder de fogo na frente, com jogadores como Coutinho, Firmino, Salah e Mané, mas acaba por ser bastante irregular a nível defensivo. Na fase de grupos, teve uma média de um golo sofrido por jogo.

De regresso à mais importante competição europeia, o Manchester United de Mourinho, vai ‘apanhar’ com Sevilha, num embate em que os ‘red devils’ aparecem como favoritos.

A representação portuguesa continua com o técnico Paulo Fonseca no Shakhtar Donetsk, com os ucranianos a defrontarem a Roma. O Manchester City, de Bernardo Silva, vai ter pela frente o Basileia, enquanto o Besiktas, de Pepe e Quaresma, terá que medir forçar com o Bayern Munique. O sorteio juntou ainda Tottenham e Juventus, ‘carrasco’ do Sporting e finalista vencido na última edição da prova.

Os encontros dos oitavos de final realizam-se a 13, 14, 20 e 21 de Fevereiro de 2018 (primeira mão) e 06, 07, 13 e 14 de Março (segunda mão).