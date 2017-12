DSPA actualiza lista de projectos sujeitos à avaliação de impacto ambiental

A Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA) actualizou ontem a lista de projectos sujeitos à avaliação de impacto ambiental, bem como as respectivas instruções para avaliação. As novas normas contemplam empreendimentos públicos e privados.

Como forma de definir um padrão uniformizado de avaliação e a clarificar se os projectos de obras necessitam de se sujeitar à avaliação do impacto ambiental, a DSPA lançou em 2013 uma lista de projectos para “permitir às unidades promotoras poder considerar previamente e planear os trabalhos referentes à avaliação do impacto ambiental”, refere o organismo em comunicado.

Depois de terem sido sujeita a um período experimental ao longo dos últimos anos – e atendendo também à mudança do ambiente social no território – os Serviços de Protecção Ambiental procederam a uma revisão do conteúdo da lista de impacto ambiental tendo em conta a sua aplicabilidade.

No ano passado, a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, em conjunto com os serviços responsáveis pelas obras públicas, reuniu com os diferentes departamentos governamentais, associações e sectores para efectuar uma revisão da lista. De acordo com o organismo, o conteúdo da mesma abrange “o acréscimo dos tipos de projecto em que deve ser efectuada a avaliação do impacto ambiental, o ajustamento da dimensão e o âmbito de alguns projectos, o esclarecimento da denominação de alguns projectos e a descrição de projectos”, entre outros. Foi revista ainda a descrição dos respectivos projectos em consonância com a delimitação da área marítima do território, acrescenta a nota.

A par da revisão da lista foi também actualizada a secção de instruções para avaliação de impacto ambiental. Neste âmbito, foram incluídas instruções sobre seis domínios ambientais – nomeadamente o ar, a qualidade da água, o ruído, a ecologia, os resíduos sólidos e a poluição dos solos – para assim “elucidar ainda mais sobre as exigências concretas para os elementos da avaliação” e “facilitar uma melhor compreensão dos sectores sobre os requisitos técnicos especificados no que concerne ao relatório de avaliação do impacto ambiental”.

O conteúdo detalhado da lista pode ser acedido na página electrónica da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental.