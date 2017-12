Comissão de Desenvolvimento de Talentos quer lançar oportunidades de estágios no ACNUR

A Comissão de Desenvolvimento de Talentos prepara-se para lançar, já no próximo ano, um programa de estágios com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. A iniciativa vai funcionar de forma semelhante ao programa de estágios que já existe com a UNESCO e será igualmente destinada aos jovens de Macau.

A Comissão de Desenvolvimento de Talentos encontra-se em negociações com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) para lançar, já no próximo ano, um programa de estágios destinado aos jovens de Macau. A notícia foi ontem avançada no decorrer do “Seminário e Exposição do Resultado Faseado do Desenvolvimento de Formação de Talentos de Macau”, durante o qual foi apresentado o trabalho desta comissão, bem como o de várias instituições de ensino superior do território no desenvolvimento e formação de talentos. O programa de estágios com o ACNUR será semelhante ao que existe já com um outro organismo da Organização das Nações Unidas, a UNESCO.

Segundo explicou Sou Chio Fai, secretário da Comissão de Desenvolvimento de Talentos, em declarações ao PONTO FINAL, neste momento o Governo do território e o organismo da ONU encontram-se no processo de negociação e de preparação de documentação. Questionado sobre se uma das vertentes do programa poderá incidir no trabalho de campo, o também coordenador do Gabinete de Apoio ao Ensino Superior (GAES) confirmou que esta “é uma possibilidade”. Quanto ao número de vagas, Sou Chio Fai apenas disse que teriam que ser analisadas as necessidade do ACNUR e também a própria capacidade de Macau providenciar estagiários.

O secretário para a Comissão de Desenvolvimento de Talentos falou a este jornal à margem do seminário que ontem reuniu no Instituto Politécnico de Macau não apenas representantes do organismo e de instituições de ensino superior do território, mas também a vice-presidente do Gabinete do Grupo de Liderança dos Trabalhos dos Talentos da Cidade de Pequim.

Lin Son Sam, do Gabinete de Estudo das Políticas, revelou que do conjunto das medidas elencadas no estudo sobre o regresso de quadros qualificados e os obstáculos por eles enfrentados, cinco já foram implementadas. No próximo ano irá dar-se início a outras sete, nomeadamente o lançamento de um plano piloto de regresso dos talentos a curto prazo e também a criação de oportunidades no estrangeiro para as áreas da economia e finanças.

As instituições de ensino superior ontem representadas no seminário foram a Universidade de Macau, o Instituto Politécnico de Macau, o Instituto de Formação Turística, a Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau, a Universidade da Cidade de Macau e o Instituto de Enfermagem Kiang Wu.

Na conferência estiveram também presentes representantes do sector empresarial, nomeadamente da Companhia de Electricidade de Macau, da Air Macau, da Melco Resorts and Entertainment, do Sheraton Grand Macau Hotel e do Venetian.