Catarina Vaz e Fátima Almeida partilham prémio de reportagem da Fundação Oriente  

Um trabalho jornalístico sobre a qualidade do ar que se respira no território e outra sobre a vida nos pátios tradicionais de Macau valeram a Catarina Vaz e a Fátima Almeida a conquista do prémio Macau Reportagem, atribuído pela Fundação Oriente. As jornalistas vão dividir entre si as cinquenta mil patacas alusivas ao galardão.

Uma reportagem escrita e outra televisiva ganharam o prémio Macau Reportagem, da Fundação Oriente, relativo a 2016. O galardão distingue anualmente o melhor trabalho sobre Macau, nas vertentes cultural e socioeconómica, e o nome das duas vencedoras foi esta segunda-feira anunciado.

Os cinco elementos do júri decidiram atribuir por unanimidade o prémio a Catarina Vaz, da Teledifusão de Macau (TDM), pela reportagem “O ar que respiramos”, e a Fátima Almeida, com o trabalho “Esquecidos num canto da cidade – um pátio à moda antiga onde chega a mocidade”, publicado no jornal Tribuna de Macau e feito com a colaboração de Viviana Chan, que ajudou na tradução, também jornalista do diário.

“Ambos os trabalhos tratam temas de clara actualidade, no plano local. Ambos descrevem uma realidade de Macau com recurso a meios diferentes – televisivo e imprensa escrita – possuindo qualidade técnica e reflectindo um trabalho de investigação e elaboração cuidada”, considerou o júri.

O prémio, no valor de cinquenta mil patacas, será dividido pelas duas premiadas e entregue a 11 de Janeiro próximo, na delegação da Fundação Oriente em Macau.

Catarina Vaz trabalhou 17 anos na Rádio Televisão Portuguesa, em Lisboa, antes de entrar em 2014 na redacção portuguesa do Canal Macau, da TDM. Fátima Almeida escreveu para o Tribuna de Macau por mais de seis anos e actualmente dá aulas de português e inglês na Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau.

Em 2017, concorreram ao prémio 11 jornalistas, com 13 trabalhos, divulgados em órgãos de comunicação social da Região Administrativa Especial e de Portugal.

A delegação da Fundação Oriente em Macau aceita, até final de Janeiro, candidaturas à nona edição do Prémio Macau Reportagem, aberto apenas a jornalistas actualmente residentes em Macau ou com percurso profissional mínimo de três anos de presença em Macau, independentemente da nacionalidade ou da língua de trabalho dos candidatos.