Autoridades chinesas abriram investigação criminal a Sun Zhengcai  

O Ministério Público da República Popular da China anunciou esta segunda-feira a abertura de uma investigação criminal por corrupção contra Sun Zhengcai, um antigo alto dirigente do Partido Comunista Chinês que, até cair em desgraça, era considerado um dos favoritos a garantir um lugar nos principais órgãos de poder do Continente.

Antigo secretário do PCC na influente região de Chongqing, Sun Zhengcai está acusado de aceitar subornos e está sujeito a “medidas coercivas” no âmbito de uma investigação “em marcha”, disse a Procuradoria-geral chinesa, num comunicado citado pela agência Efe. Entre essas medidas poderão figurar a prisão, detenção sob fiança ou apresentação obrigatória perante as autoridades judiciais.

O político foi afastado do cargo em Chongqing em 15 de Julho para ser substituído por Chen Miner, que era chefe de propaganda do Presidente chinês, Xi Jinping.

Uma semana mais tarde foi noticiado que Sun, então membro do Politburo do PCC – o poderoso grupo de 25 membros que dirige os desígnios do partido – estava acusado de “graves violações de disciplina”, eufemismo com o qual se alude no partido a presumíveis práticas de corrupção.

Além de ser um dos membros mais jovens do Politburo do PCC, Sun, de 54 anos, foi ministro da Agricultura (2006-09) e era considerado até este Verão como um dos favoritos para exercer cargos de importância no congresso do partido, incluindo como possível sucessor de Xi.

Sun liderava desde 2012 a região municipal de Chongqing, uma zona de grande desenvolvimento económico nas últimas décadas e na qual ocupava o cargo de secretário do PCC, o mesmo que esteve sob a responsabilidade de Bo Xilai, protagonista há cinco anos do maior escândalo de corrupção na República Popular da China, pelo qual está a cumprir uma pena de prisão perpétua, escreve a agência Efe.