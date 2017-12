Amnistia Internacional pede a Conselho de Segurança da ONU que proteja os rohingya  

A Amnistia Internacional (AI) instou ontem o Conselho de Segurança da ONU a ser mais activo na protecção da minoria muçulmana rohingya, comunidade alvo de perseguição por parte das autoridades da Birmânia .

O pedido da organização não-governamental de defesa dos direitos humanos surge na véspera de uma reunião do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas.

Num comunicado, a Amnistia Internacional criticou o órgão das Nações Unidas por só ter emitido uma nota sobre a crise rohingya, que já provocou a fuga de mais de 626 mil pessoas do Estado de Rakhine (oeste da Birmânia) para o Bangladesh.

Na mesma nota informativa, a Amnistia instou o Japão a usar o estatuto de presidente rotativo do Conselho de Segurança para que este órgão emitia uma resolução sobre a situação da minoria rohingya, já considerada como uma das piores crises humanitárias do início do século XXI e classificada, pela própria ONU, como uma limpeza étnica.

Apesar das primeiras movimentações terem começado em Outubro do ano passado, o actual êxodo dos rohingyas teve início no final de Agosto, quando foi lançada uma operação militar do exército birmanês contra o movimento rebelde Exército de Salvação do Estado Rohingya devido a ataques da rebelião a postos militares e policiais.

O Estado birmanês, um país mais de 90 por cento budista, não reconhece esta minoria e impõe múltiplas restrições aos rohingyas, nomeadamente a liberdade de movimentos.