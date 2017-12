ACEM prevê crescimento continuado da economia local nos próximos meses  

De acordo com informações veiculadas pela Associação das Ciências Económicas de Macau (ACEM), durante o mês de Outubro a RAEM registou uma pontuação de 6.0 no índice de prosperidade económica, mais 0.2 comparativamente com o mês anterior.

Segundo escreve a Macau News Agency, o organismo prevê um crescimento continuado da economia local nos próximos meses e define como sendo “positivas” as perspectivas económicas gerais.

A Associação das Ciências Económica explica que a melhoria registada nos índices económicos do território durante o mês de Outubro se ficou a dever ao influxo de turistas registado durante o período da Semana Dourada e também do Festival do Meio Outono.

Os resultados do relatório agora divulgado pela ACEM demonstram que os três principais indicadores em análise registaram um aumento face ao período homólogo ou ao mês anterior. Os parâmetros em causa são o número de turistas que assomaram ao território, a taxa de desemprego e os valores do índice de preços no consumidor, responsável pela definição da taxa de inflação.

Especificamente, a taxa de emprego durante o mês de Outubro registou uma diminuição de 2,5 pontos percentuais face ao período homólogo mas em comparação com o mês anterior foi registado um aumento de um por cento. Já os preços dos consumidores cresceram 1,54 por cento face a Outubro do ano passado, indicando um nível estável, sustenta o relatório da ACEM.

Segundo dados da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), entraram em Macau no mês de Outubro mais de dois milhões e 800 mil visitantes, ou seja, cerca de mais 400 mil face ao mês anterior. Comparativamente com o período homólogo, tinham visitado a RAEM mais de dois milhões e 600 mil pessoas. Durante o mesmo período, a taxa de ocupação hoteleira foi de 88 por cento, representando um aumento de quatro pontos percentuais face ao período homólogo.