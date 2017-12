Wong Sio Chak: Captação de imagens “representa parte do trabalho de salvaguarda da ordem”  

O secretário para a Segurança defendeu ontem o agente do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) que, na semana passada, filmou as declarações prestadas por Sulu Sou aos jornalistas depois da Assembleia Legislativa ter decidido pela suspensão do seu mandato. Em resposta aos órgãos de comunicação social, Wong Sio Chak afirmou que “a gravação de imagens representa uma parte do trabalho de salvaguarda da ordem” e que “figuras públicas podem ser filmadas nos espaços públicos e que os mesmos estão cientes deste facto”.

Na mesma ocasião, o governante explicou ainda a diferença de penas dos três agentes envolvidos nos dois casos em que a bandeira da República Popular da China foi içada de forma errada. Relativamente ao caso que ocorreu em Abril, Wong Sio Chak considerou que a situação “foi mais grave, não só porque nunca foi comunicado junto do superior hierárquico, como também veio a afectar directamente a sociedade, pelo que necessitou de ser punido com suspensão de funções”.

Com esta pena, o titular da pasta da Segurança espera que “o agente em causa aprenda com os erros, tornando-o mais responsável e sério perante o cumprimento das suas funções no futuro.