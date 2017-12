Visitantes do Interior da China deverão aumentar dez por cento em 2018

De acordo com o ‘China Outbound Tourism Research Institute’, instituto de turismo da República Popular da China, o número de turistas do Continente que viajam para Macau, Hong Kong e Taiwan deverá crescer em dez por cento no próximo ano.

A estimativa é apontada pelo portal ‘ASAP Newsdesk’, que refere que as três regiões representam 56 por cento dos destinos escolhidos pelos turistas do Interior da China, perfazendo um total de cerca de 86 milhões de pessoas.

O número total de passagens pela fronteira feitas por cidadãos chineses foi projectado em 154 milhões de pessoas em 2018, registando-se um crescimento face aos 145 milhões de 2017.