União Europeia e China assinam acordos na área da aviação  

A União Europeia (UE) e a República Popular da China assinaram dois acordos para facilitar o intercâmbio de produtos aeronáuticos e agilizar as ligações entre os dois territórios, informou a Comissão Europeia.

“A China é um parceiro chave na aviação para a União Europeia e aprofundar mais os nossos vínculos é uma prioridade”, afirmou a comissária europeia dos Transportes, a eslovena Violetta Bulc.

O primeiro dos textos, chamado de Acordo Bilateral de Segurança na Aviação Civil (BASA, na sigla em inglês), eliminará “a duplicação desnecessária das actividades de avaliação e certificação de produtos aeronáuticos por parte das autoridades de aviação civil, de forma a reduzir os custos para o sector”.

Quanto ao Acordo Horizontal de Aviação, pressupõe o reconhecimento pela China do “principio de designação” comunitária, pelo que qualquer companhia aérea europeia pode voar para a República Popular da China a partir de qualquer Estado-membro da União Europeia com acordos bilaterais com Pequim em matéria de aviação.