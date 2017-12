Tribunal de Última Instância confirma condenação de agentes da PSP

Os agentes da Polícia de Segurança Pública condenados por corrupção passiva e abuso de poder viram o Tribunal de Última Instância confirmar o teor da sentença. O Tribunal Colectivo do TUI considera que nos autos do processo não há quaisquer circunstâncias que abonem a favor da conduta dos agentes, tendo as irregularidades praticadas colocado em causa o bom nome e a imagem do Corpo de Polícia de Segurança Pública. Os funcionários em questão foram condenados por auxílio à imigração ilegal e por concederem protecção aos seus clientes.

Três agentes do Corpo da Polícia de Segurança Pública do território viram na quinta-feira da semana passada confirmadas pelo Tribunal de Última Instância as penas de 18, 11 e nove anos de prisão a que foram condenados por corrupção passiva, abuso de poder e violação de segredo.

O caso, tornado público em Janeiro do ano passado, envolveu seis agentes do Corpo de Polícia de Segurança Pública, todos condenados no Tribunal Judicial de Base a penas que iam de um ano e nove meses de cadeia a 15 anos atrás das grades.

Todos os arguidos recorreram para o Tribunal de Segunda Instância (TSI) que agravou as penas a quatro dos envolvidos. Destes quatro, três levaram o caso ao Tribunal de Última Instância (TUI), que confirmou na semana passada as condenações.

Outros três arguidos recorreram apenas ao Tribunal de Segunda Instância, e destes um viu a pena agravada de 11 anos para 12 anos e seis meses, e os outros dois ficaram com as penas inalteradas, de quatro anos e de um ano e nove meses, respectivamente.

Os agentes foram acusados designadamente de auxiliar “pessoas que estavam interditas de entrar na Região [Administrativa Especial], para entrarem e saírem ilegalmente de Macau, e abrigar aquelas pessoas enquanto permaneciam no território, recebendo “custas para a passagem” e “custas por protecção”, além de cancelarem e atrasarem ilicitamente a “instauração de processos de interdição de entrada” na Região Administrativa Especial de Macau.

Num comunicado enviado às redacções, o Tribunal Colectivo de Última Instância justificou o agravamento das penas com o facto de os agentes não terem nem confessado os factos, nem demonstrado qualquer arrependimento relativamente às práticas dos crimes. O Tribunal considera ainda que nos autos do processo não há quaisquer circunstâncias que abonem a favor da conduta dos recorrentes e sublinha tanto a gravidade dos factos, como a necessidade de evitar crimes da índole, que “prejudicam gravemente o prestígio e a imagem das Forças de Segurança de Macau”: “Tudo ponderado, o Tribunal Colectivo entendeu que não se afigura excessivas as penas parcelares aplicadas aos recorrentes. Também não se mostras violadas as regras estabelecidas no n.º 1 do art.º 71.º do Código Penal de Macau para a fixação da pena única resultante do cúmulo jurídico das penas parcelares”, justifica o Tribunal de Última Instância.