Travessia na nova ponte poderá fixar-se nos 150 yuan para automóveis particulares

São várias as possibilidades em cima da mesa, para as autoridades do sector dos transportes de Guangdong, quanto às portagens a pagar na ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau. De acordo com a Rádio Macau, que cita a estação de Hong Kong, RTHK, o projecto em análise passa por cobrar, por cada travessia, 150 yuan aos automóveis particulares, 115 yuan aos transportes pesados de carga e 60 yuan aos outros veículos de mercadorias. De acordo com a RTHK, antes ainda da abertura da ponte haverá, ainda este mês, uma sessão sobre as portagens a cobrar na nova infra-estrutura, que serão definidas de acordo com a legislação da China continental.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...