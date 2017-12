Shekhar Kapur mergulha na vida de Bruce Lee

Depois de ter presidido ao júri na primeira edição do Festival Internacional de Cinema de Macau, o realizador indiano Shekhar Kapur regressa este ano ao território pelo segundo ano consecutivo. Numa entrevista concedida à revista “Variety”, o cineasta, responsável por “Elizabeth” e por “A Raínha dos Bandidos”, tirou o véu a “Little Dragon”, o biópico sobre Bruce Lee que se propõe realizar.

Kapur foi um dos realizadores abordados pela organização do IFFAM para seleccionar um dos filmes projectados no âmbito da secção “Crossfire”. A escolha do cineasta indiano recaiu sobre “2001: Odisseia no Espaço”, de Stanley Kubrick. Shekhar Kapur parece apostado em criar o seu próprio grande clássico do cinema mundial com “Little Dragon”: “Ainda estamos a ultimar o argumento do filme. Já conduzimos toda a investigação, mas fizemos uma pequena pausa para reconsiderar o argumento”, disse Kapur. “É um projecto muito importante. E é importante não apenas para o resto do mundo, mas cada vez mais importante também para a China, uma vez que o Bruce Lee é considerado cada vez mais como um herói chinês também na República Popular da China”, complementou o realizador.

“Não estava à espera de que o projecto adquirisse tanta notoriedade”, disse Kapur. “O filme versa sobre a fase inicial da sua vida, desde que nasceu até que deixou Hong Kong. Bruce Lee é um dos filósofos mais consistentes do nosso tempo. Do meu ponto de vista, o que é fascinante é a forma como um conhecido artista de artes marciais se torna e é aceite como um pensador, como ele fez brotar esta ideia de não lutar, combatendo. É isso que ele quer dizer quando diz “quando lutas, é como se fosses dois amantes, é a coisa mais íntima que podes fazer”.

Kapur diz-se interessado em explorar as influências dos ensinamentos filosóficos chineses e indianos que ele tentava aplicar no seu dia-a-dia: “Hong Kong foi uma grande influência porque era um território sob grande pressão naqueles dias”, diz Kapur. “Não era possível caminhar em certas zonas da cidade sem se ser agredido. Ip Man influenciou Bruce Lee, mas não o Ip Man que vemos com frequência nos filmes. Este é o Ip Man que veio para Hong Kong em circunstancias diferentes. Se o Bruce Lee não estivesse em Hong Kong durante aqueles dias agressivos, talvez não se tivesse tornado no Bruce Lee que conhecemos. O meu grande fascínio é procurar perceber porque é que o Bruce Lee se tornou naquilo que é”, remata o realizador indiano.