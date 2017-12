Sete residentes envolvidos em caso de intoxicação alimentar  

Sete residentes da mesma família, com idades compreendidas entre os três e os 66 anos, ressentiram-se de uma intoxicação alimentar devido ao consumo de uma sopa caseira com ingredientes medicinais chineses. Destes, apenas três tiveram que recorrer ao Centro Hospitalar Conde de São Januário e uma criança teve que ficar internada para ser observada devido a vómitos repetidos, tendo tido alta no mesmo dia. O estado clínico dos demais pacientes foi considerado normal e não necessitaram de tratamento, informam os Serviços de Saúde.

Em comunicado, o mesmo organismo informa que já deu conhecimento deste caso ao Centro de Segurança Alimentar do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais e ao Departamento dos Assuntos Farmacêuticos que se encontram a acompanhar o caso. Os Serviços de Saúde alertam ainda a população para que adquira alimentos em locais com boa higiene, sublinhando que não devem adquirir produtos alimentares em estabelecimentos de restauração que não possuam licença.