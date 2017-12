Serviços de Saúde concluem investigação de caso isolado de legionella  

A Direcção dos Serviços de Saúde deu por concluída a investigação epidemiológica referente ao caso de uma residente de 43 anos infectada com a bactéria “legionella pneumophila”, responsável pela doença do legionário. O organismo concluiu que a paciente não viajou nem visitou hotéis ou centros comerciais durante o período de incubação da bactéria, excluindo por isso a possibilidade da patologia ter sido contraída no empreendimento “The Parisian”, onde a bactéria foi recentemente identificada. No passado dia 7 de Dezembro, os Serviços de Saúde recolheram amostras nos pontos de saída de água da casa de banho e da cozinha do apartamento da mulher e também em outras três fracções do mesmo edifício.

Em comunicado, o mesmo organismo explica que “os moradores de outros edifícios não devem estar preocupados”, uma vez que o sistema de abastecimento de água do prédio é directo e as redes de distribuição de água de todos os fogos estão ligados à rede pública. Como a paciente reside perto do Jardim de Luís de Camões, os Serviços de Saúde recolheram também amostras na cascata e nas fontes artificias do jardim, cujos resultados devem ser conhecidos dentro de duas semanas.

Poucos dias antes de ter sido detectado este caso de legionella na mulher de 43 anos, a Direcção dos Serviços de Saúde tinha voltado a detectar a presença da bactéria “legionella pneumophila” no hotel “The Parisian”. Estes resultados foram obtidos das amostram recolhidas em Outubro último em várias instalações do empreendimento.

Segundo explicam os Serviços de Saúde em comunicado, o Laboratório de Saúde Pública adopta metodologias com base nos padrões internacionais estabelecidos e o resultado de uma cultura de amostras pode durar cerca de 10 dias. Já o diagnóstico da doença do legionário pode ser efectuada através de uma análise à urina no espaço de algumas horas. O período de incubação da bactéria varia entre os dois e os 10 dias.