Sands China: Clínica TaivexMalo recebeu ordem de marcha

A Sands China confirmou que o hospital de dia Taivex/Malo recebeu ordem de despejo, na sequência da investigação dos Serviços de Saúde que resultou na suspensão da licença de funcionamento da clínica. A operadora de jogo terá ainda exigido o pagamento de uma indemnização no valor de vários milhões de patacas, mas a informação não foi ainda confirmada pela concessionária de jogo.

A empresa que detém a licença da clínica TaivexMalo recebeu na quinta-feira uma ordem de despejo do Venetian Macao, hotel-casino onde se encontram as instalações, que incluem o consultório dentário Malo.

A notícia foi avançada pelo jornal Tribuna de Macau no seu portal electrónico. O jornal adiantava que a TaivexMalo tem 40 dias para abandonar as instalações. A informação foi posteriormente confirmada à TDM pela Sands China, a concessionária de jogo responsável pela gestão do empreendimento. Numa resposta por escrito enviada à emissora pública de teledifusão, os responsáveis pelo Venetian Macao asseguram que não estão ao corrente da existência “de eventuais pacientes que tenham sofrido danos” resultantes do internamento na clínica, mas decidiram ainda assim tomar as decisões consideradas adequadas depois de terem tido conhecimento da suspensão, por parte dos Serviços de Saúde, da licença de funcionamento da clínica.

A investigação conduzida pelo organismo liderado por Lei Chin Ion fez soar os alarmes junto da concessionária de jogo, que decidiu colocar um ponto final, com efeitos imediatos, no contrato de arrendamento do espaço até agora ocupado pelo Hospital de Dia TaivexMalo.

Na resposta enviada à TDM, a Sanda China justifica a decisão com a necessidade de proteger os interesses dos seus hóspedes. A empresa quer também deixar claro “o seu compromisso com os parâmetros de qualidade mais elevados”.

Contactado pela estação pública de teledifusão, o empresário Paulo Maló, fundador do grupo homónimo, disse não estar ao corrente de qualquer ordem de despejo. A Sands China terá exigido ainda à Taivex/Malo o pagamento de uma compensação no valor de várias dezenas de milhões de patacas, de acordo com informações avançadas pela TDM.

Em 24 de Novembro, a Direcção dos Serviços de Saúde de Macau anunciou a suspensão da licença da TaivexMalo por seis meses, devido à prática ilegal de procriação médica assistida, tráfico e contrabando de medicamentos de oncologia e falta de condições de higiene e segurança.

Além do encerramento das instalações, até 21 de Maio de 2018, foram aplicadas duas multas a quatro médicos e um enfermeiro, e outra à clínica:

“A licença de um médico foi suspensa por um período de 90 dias. Não houve nenhuma vítima resultante desta situação, no entanto não está excluída a possibilidade de uma sanção penal já que o caso foi remetido ao Ministério Público para acompanhamento”, de acordo com o comunicado divulgado então pelos Serviços de Saúde.

Em declarações à Lusa, na sequência daquele anúncio, o presidente da Malo Clinic, Paulo Maló, tinha afirmado que a ordem de encerramento das instalações da empresa PHC-Pacific Health Care, que detém a licença da TaivexMalo, não abrangia a sua empresa, mas afectou na prática o funcionamento, uma vez que partilhavam o mesmo espaço.

O empresário esclareceu que a Malo Clinic detém apenas em Macau a atividade ligada à medicina dentária e não está relacionada com outras áreas médicas, responsabilidade de outras entidades.