‘Queen’ junta-se à causa da ANIMA para proteger os galgos

A banda ‘Queen’, outrora liderada por Freddie Mercury, aliou-se à causa da ANIMA em prol do fim das corridas de galgos, tendo enviado uma carta endereçada ao Chefe do Executivo a pedir que os animais sejam entregues à associação. Em declarações ao PONTO FINAL, Albano Martins reiterou o objectivo da ANIMA para gerir o espaço após o encerramento do Canídromo enquanto procura dar destino a mais de seis centenas de animais.

Pedro André Santos

A Sociedade Protectora dos Animais de Macau (ANIMA) conta com mais um apoio “de peso” na batalha para garantir o bem-estar dos galgos após o encerramento do Canídromo. Depois de Brigitte Bardot, que também escreveu uma carta a Chui Sai On, a ANIMA conta agora com o apoio dos ‘Queen’. A mítica banda escreveu ao Chefe do Executivo pedindo “para entregar os galgos à ANIMA quando o Canídromo fechar”, disse Albano Martins em declarações ao PONTO FINAL.

A iniciativa faz parte de uma campanha da associação de protecção dos animais, que contou também no passado com a ajuda do antigo internacional brasileiro de futebol Kaká. Esta não é a primeira vez que os ‘Queen’ se associam ao movimento, já que Roger Taylor, baterista da banda britânica, escreveu no ano passado ao Chefe do Executivo, solicitando o encerramento do Canídromo: “Agora fiz questão que fosse a banda em si. Voltei a entrar em contacto com eles, há cerca de duas semanas, e foi rápido”, disse o presidente da ANIMA.

De acordo com Albano Martins, o objectivo passa por garantir que a ANIMA fique responsável por gerir o espaço após o encerramento do Canídromo, procurando depois dar destino aos cerca de 650 animais que ainda se encontram no território: “Temos neste momento mais de 300 adoptantes inscritos, só de Hong Kong já vai à volta de 40. Temos tentado aumentar a visibilidade a nível mundial e temos apoios das maiores organizações do mundo”, salientou.

O facto de o Governo ter anunciado recentemente que o futuro do Canídromo já está traçado, dando lugar a quatro escolas, não irá criar incompatibilidades com os planos da ANIMA, segundo considera Albano Martins: “Esse espaço nunca estará preparado para se fazer um concurso público em menos do que um ano após Julho do próximo ano. O que estamos a pedir é que nos possam dar um ano após Julho de 2018 para fazermos sair os galgos todos”, adianta.

O presidente da ANIMA lembra ainda que a sociedade protectora de animais do território conta já com grande apoio também do exterior, tendo vindo a tornar-se “uma organização conhecida internacionalmente”.

Arquivamento de queixa bem recebido

A investigação a Albano Martins por alegadamente ter violado a lei de protecção de dados pessoais devido à divulgação de um vídeo de um agente policial a agredir um cão foi arquivada no início do mês.

A notícia foi bem recebida pelo presidente da ANIMA, apesar de a carta que recebeu do Ministério Público ter sido escrita apenas em língua chinesa: “O pessoal chinês que me traduziu a carta dá a entender que teria sido fechado o processo porque o polícia já não queria ir mais para a frente. Eu nunca fui chamado para nada, o que era natural. Não é a minha área mas achei que me deveriam ouvir primeiro, mas pelos vistos não”, lamentou Albano Martins.

Apesar de garantir que “estava preparado para ir para tribunal”, Albano Martins acredita que o processo terminou desta forma devido à intervenção do Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, que exige um comportamento exemplar às forças de segurança.