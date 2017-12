Projecto Be Cool quer realizar documentário sobre toxicodependência  

No plano de actividades para o próximo ano, o projecto Be Cool tem o objectivo de realizar um documentário sobre toxicodependência, com o propósito de ilustrar as várias fases do consumo. Para este filme foram já iniciadas conversações com o Estabelecimento Prisional de Macau, de modo a poder ser possível entrevistar um recluso que tenha sido detido por consumo de estupefacientes.

A realização de um documentário sobre a toxicodependência nas várias fases do consumo é um dos planos para o próximo ano do projecto Be Cool, promovido pela Associação de Reabilitação de Toxicodependentes de Macau (ARTM). A informação foi ontem avançada por Rute Borges, coordenadora do programa, ao PONTO FINAL, à margem da 4ª Competição de Dança Antidrogas para Adolescentes. Para a realização do filme, Rute Borges desvendou que o organismo já encetou conversações com o estabelecimento prisional para poderem entrevistar um recluso que tenha sido condenado por consumo de drogas.

“O documentário ainda não está completamente desenhado mas [a ideia] será tentar falar com pessoas nas várias fases de consumo. Por isso, quem está a iniciar, quem só consumiu duas ou três vezes, quem consome e a quem isso afectou a vida completamente, quem é um toxicodependente, quem está no centro de tratamento e pessoas que estão na prisão por causa da dependência”, explicou Rute Borges.

E as autoridades do estabelecimento prisional mostraram abertura para este projecto? “Ainda não tivemos uma resposta positiva, mas já entramos em diálogo. Nós podemos falar [com os reclusos], filmagens não sei se vamos conseguir, mas conversar com a pessoa sim. Eles estão abertos de alguma forma mas estamos em comunicações e acho que vamos conseguir”.

Em relação às pessoas que gostariam de entrevistar para o documentário, Rute Borges avançou que já tem algumas confirmadas, todas com a condição de falarem sob anonimato. Para este passo, que é o “mais difícil”, falta apenas encontrar alguém que esteja detido por consumo de drogas. A condição do anonimato é oferecida devido ao “medo” que existe em Macau “de que toda a gente se conhece”: “Nós oferecemos [a condição do anonimato] às pessoas [mas] se a pessoa quer dar a cara nós aceitamos. Também é muito bom que alguém consiga dar a cara por essa causa, mas para já é tudo sob anonimato. É complicado [encontrar quem queira falar] porque aqui em Macau as pessoas têm todas sempre aquele medo de que toda a gente se conhece. Macau parece grande mas ao mesmo tempo é pequeno”, explicou Rute Borges.

Para além deste documentário – que será posteriormente utilizado nas palestras e campanhas do projecto Be Cool – no âmbito desta iniciativa será também composta uma música no próximo ano pelos jovens que nele participam. Paralelamente, Rute Borges assegurou que vão continuar com as actividades pontuais como a competição de dança que ontem se realizou, a batalha das bandas, a competição de desenho anti-drogas e visitas recreativas.

O centro do projecto Be Cool encontra-se também aberto de segunda a sábado onde trabalham em permanência um psicólogo, uma assistente social e dois monitores de actividades: “Os miúdos também podem ir para lá divertir-se num sítio seguro, podem conversar connosco sobre o que quiserem, não só sobre drogas. Nós tentamos não ser um espaço restritivo porque eles já têm muita pressão na escola. Ali é um espaço onde eles se podem libertar”, explicou Rute Borges.