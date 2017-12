Oito mortos em incêndio nas imediações de Cantão

Oito pessoas morreram, no sábado, na sequência de um incêndio que deflagrou na pequena comunidade de Gongping, na província de Guangdong, no sul da China, informaram este domingo as autoridades da vizinha província continental.

As causas do incêndio, que demorou duas horas a ser extinto, estão a ser investigadas. Uma pessoa morreu no local e outra a caminho do hospital, para onde foram transportadas as restantes seis vítimas que sucumbiram posteriormente aos ferimentos, indicou a agência de notícias chinesa Xinhua.

No final de Novembro, um incêndio num edifício do sul de Pequim causou 19 mortos. Poucos dias depois, outro fogo, num prédio da cidade de Tianjin, fez dez vítimas.

Os recentes incidentes levaram o governo chinês a lançar uma inspecção-geral para analisar as medidas anti-incêndios nos imóveis da capital e dos seus subúrbios.

A medida levou ao despejo de milhares de pessoas, a maioria migrantes indocumentados procedentes de zonas rurais da China.