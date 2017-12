Marcus Armstrong junta-se à Prema para “atacar” Europeu de Fórmula 3

Marcus Armstrong, campeão de Fórmula 4 em Itália, vai juntar-se à equipa da Prema Theodore para disputar o campeonato europeu de Fórmula 3 da Federação Internacional do Automóvel (FIA).

O piloto neozelandês de 17 anos, que faz parte da academia de pilotos da Ferrari, tem vindo a despontar e a afirmar-se como um dos talentos emergentes do automobilismo internacional, salienta a Prema Theodore Racing em comunicado.

Depois de se ter juntado à equipa para um “esforço conjunto” tendo em vista o campeonato italiano e alemão de Fórmula 4, foi por pouco que não conseguiu um “bis”, tendo ficado atrás apenas de Jüri Vips, seu colega de equipa, na prova germânica.

A temporada de 2017 representou também para o piloto a primeira experiência em competições europeias, um aspecto que a Prema Theodore Racing aproveita para destacar. Para além da resposta nos diversos circuitos, onde foi sempre um dos pilotos mais rápidos, Marcus Armstrong tem vindo a demonstrar um nível de maturidade de relevo, apesar de ter apenas 17 anos.

Contando com o apoio da academia de pilotos da Ferrari, o piloto neozelandês vai agora procurar dar continuidade ao grande momento de forma que teve ao longo do ano, participando numa competição ainda mais exigente: “Estou extremamente satisfeito por me juntar à Prema para o campeonato de Fórmula 3, especialmente depois de todo o sucesso que tive este ano na Fórmula 4. Conheço bem a equipa e é para mim um privilégio poder correr junto de pessoas tão experientes. As primeiras voltas que dei com carros de Fórmula 3 correram bem e espero que melhorem ainda mais ao longo de Dezembro para estar completamente a postos no início de 2018”, disse o piloto através de um comunicado da Prema.