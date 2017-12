Luzes, câmara, acção. Paddington 2 abriu Festival Internacional de Cinema

Quase meia centena de filmes e uma mão cheia de grandes estrelas do grande ecrã. Até à próxima quinta-feira, a segunda edição do Festival Internacional de Cinema e Cerimónia de Entrega de Prémios transforma Macau na capital asiática do cinema. O que não faltam são bons motivos para rumar às salas.

A segunda edição do Festival Internacional de Cinema e Cerimónia de Entrega de Prémios de Macau arrancou na sexta-feira com a projecção do filme “Paddington 2”, uma das 48 películas que vão ser exibidas até à próxima quinta-feira.

Fora de competição, o filme português “A Fábrica de Nada”, do realizador Pedro Pinho, apresenta-se na secção “Panorama”, que inclui filmes premiados este ano noutros festivais.

Dez filmes – “Beast” (Reino Unido), “The Cakemaker” (Israel/Alemanha), “Custody” (França), “Foxtrot” (Israel/Alemanha/França/Suíça), “The Hungry” (Reino Unido/Índia), “Borg McEnroe” (Suécia/Dinamarca/Finlândia), “Hunting Season” (Argentina/Estados Unidos da América/França/Alemanha/Qatar), “My Pure Land” (Reino Unido), “Three Peaks” (Alemanha/Itália), “Wrath of Silence” (China) – competem em 13 categorias, incluindo a de melhor filme, prémio especial do júri e melhor realizador, entre outros.

Presidido pelo realizador francês Laurent Cantet, o júri inclui a atriz sino-norte-americana Joan Chen, a realizadora austríaca Jessica Hausner, o escritor britânico Lawrence Osborne e o cineasta de Singapura Royston Tan. Os vencedores serão anunciados ao final da tarde da próxima quinta-feira.

Além das categorias de “Competição” e “Panorama”, o festival inclui as secções “Gala”, “Adagas Voadoras” e “Fogo Cruzado”, composta por “seis filmes recomendados por realizadores de peso”.

Macau está representado por 16 filmes, a maior parte dos quais curtas-metragens, numa iniciativa que serve, sobretudo, para apoiar o desenvolvimento da indústria cinematográfica local.

Conhecida internacionalmente por filmes como “007-O Amanhã Nunca Morre” (1997), “O Tigre e o Dragão” (2000), “Memórias de uma Gueixa” (2005) ou “As crianças de Huang Shi” (2008), a actriz Michelle Yeoh vai estar em Macau e no festival com o filme “Reino de Assassinos” (2010) realizado por Su Chao Pin. A actriz vai participar numa iniciativa denominada “Conversa com Michelle Yeoh” sobre os trinta anos de experiência que já detém na indústria cinematográfica.

A cerimónia de abertura contou com a presença dos “embaixadores” do festival, o actor norte-americano Jeremy Renner, a atriz de Hong Kong Miriam Yeung e o ator sul-coreano Do Kyung-soo, ou D.O (ver texto nesta edição do “Panorama”).

O Festival Internacional de Cinema de Macau é organizado pela Direção dos Serviços de Turismo e pela Associação de Cultura e Produções de Filmes e Televisão de Macau, entidade liderada pelo empresário Alvin Chau.