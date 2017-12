Kevin Ho e Dominic Sio na corrida à Assembleia Nacional Popular  

Os empresários Dominic Sio e Kevin Ho, sobrinho de Edmund Ho e novo accionista do grupo Global Media, estão entre os primeiros a avançar na corrida à Assembleia Popular Nacional. De acordo com a Rádio Macau, na linha de partida estão também Ng Siu Lai, da União Geral das Associações de Moradores, Lai Sai Kei, director da Escola Keang Peng, o deputado Si Ka Lon, Wong Ian Man, membro da Comissão Eleitoral do Chefe do Executivo e representante de Macau no Comité Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês e ainda Fong Ka Fai, director de escola ligada à Federação das Associação dos Operários de Macau.

