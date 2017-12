João Afonso com fim-de-semana azarado no Kartódromo de Coloane

João Afonso não teve vida fácil no Grande Prémio Internacional de Kart do território. O piloto local deparou-se com alguns problemas mecânicos que o impediram de subir ao pódio no Kartódromo do território. O piloto português de Macau aponta agora baterias à prova do próximo fim-de-semana, que comemora a transferência de administração do território, onde irá procurar defender o título conquistado no ano passado.

Pedro André Santos

João Afonso era apontado como um dos principais candidatos ao triunfo em duas das categorias no Grande Prémio Internacional de Kart, mas o piloto português de Macau não foi muito bafejado pela sorte ao longo do fim-de-semana.

Na prova da categoria X30, João Afonso ficou na sétima posição, terminando o campeonato num quinto lugar final, enquanto que na Fórmula 125 carimbou o quinto lugar na classificação final. Na ‘Macau Cup’ – prova que o piloto de Macau já venceu – as coisas correram ainda pior devido a problemas no motor na corrida de qualificação para a final que o obrigaram a desistir à passagem da 12ª volta: “Na corrida final tive que partir em último, no 26º posto, e cheguei até ao 11º lugar. Foi um bocado difícil porque partir em último numa corrida com competição tão elevada não é fácil, mas consegui pelo menos chegar até à primeira metade”, disse João Afonso em declarações ao PONTO FINAL.

Em termos pessoais, o piloto de Macau considera que “não foi o melhor fim-de-semana do ano”, destacando também a qualidade dos adversários: “A competição foi muito mais elevada este ano comparativamente com os anos passados, os concorrentes foram mais competitivos e muitos países de foram vieram participar. Este evento foi mais internacional e é mundialmente reconhecido, por isso é que vieram muitos pilotos bons de outros países”, acrescentou João Afonso, tecendo elogios às entidades organizadoras do certame

Eshan Pieris, do Sri Lanka, acabou por ser o mais rápido na pista do Kartódromo de Coloane, mas o grande herói do fim-de-semana foi o filipino Jacob Ang, que se sagrou campeão asiático, apesar do terceiro lugar alcançado em Macau: “O sentimento de ser campeão é muito bom, mas foi pena não ter conseguido a cereja no topo do bolo com uma vitória em Macau. Estou um pouco desiludido porque estava a ser rápido e com um andamento bastante bom, por isso estava à espera de um pouco mais”, disse Jacob Ang em declarações ao PONTO FINAL.

A correr no Kartódromo de Coloane “desde criança”, Jacob Ang não tem dúvidas ao afirmar que o circuito “é dos melhores onde já competi”. O piloto filipino espera regressar para o ano e procurar uma vitória que lhe fugiu por pouco nesta prova.

Regressar às vitórias

Terminado o Grande Prémio Internacional de Kart, João Afonso aponta agora baterias ao próximo fim-de-semana com a realização de mais uma prova por ocasião das celebrações de mais um aniversário da transferência de administração. A prova está reservada para 16 e 17 de Dezembro. “No ano passado fui campeão e neste ano vou tentar ser de novo”, frisou.

Em jeito de balanço ao ano que agora finda, João Afonso considera que foi positivo no sentido de ter tentado “fazer os campeonatos” que estavam ao seu alcance. O piloto lamentou apenas não ter conseguido fazer melhor neste fim-de-semana.