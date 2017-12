Jeremy Renner encabeça constelação de estrelas

O actor norte-americano, que deu vida a personagens como “Hawkeye” ou “William Brandt” foi uma das estrelas que desfilaram na sexta-feira pela passadeira do Festival Internacional de Cinema. Pelo Centro Cultural de Macau passaram ainda Miriam Yeung, o sul-coreano Doh Kyung-soo ou a actriz sino-americana Joan Chen.

O actor norte-americano Jeremy Renner, que se notabilizou no grande ecrã, pelo papel de William Brandt, em dois dos filmes da saga “Missão: Impossível” e ainda como Clinton Barton (a.k.a Hawkeye) na franchise “Os Vingadores”, do universo cinemático da Marvel, foi uma das grandes figuras do domínio da sétima arte que agraciaram o território com a sua presença na cerimónia de abertura do 2.º Festival Internacional de Cinema e Cerimónia de Entrega de Prémios de Macau.

Renner, como se sabe, é um dos embaixadores do certame, a par com Miriam Yeung, uma das mais conhecidas actrizes da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong. Pela passadeira vermelha instalada nas instalações do Centro Cultural de Macau desfilou ainda Doh Kyung-soo, artista sul-coreano que se notabilizou ao serviço da boys band sul-coreana EXO e que te se tem vindo a afirmar como um dos mais versáteis actores coreanos da nova geração. Também conhecido como D.O, Doh Kyung-soo é também um dos embaixadores do Festival Internacional de Cinema para o público asiático.

Na sexta-feira, Jeremy Renner recebeu das mãos do secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, o prémio Oriente Ocidente para o Melhor Actor do Ano. Na pequena entrevista que concedeu na passadeira vermelha, o actor norte-americano revelou que se encontrava em Macau e mostrou-se impressionado com a pompa com que o festival é organizado: “Tudo é grande e em grande na China”, disse Renner, citado pelo portal filipino Interaksyon.

Entre os notáveis que desfilaram pela passadeira vermelha instalada no Centro Cultural incluem-se ainda a actriz sino-americana Joan Chen (“O Último Imperador), que integra o júri dirigido pelo realizador norte-amrericano Laurent Cantet; o realizador sino-canadiano Johny Ma (“Old Stone) ou ainda o jovem actor inglês Asa Butterfield, que se notabilizou em “Journey’s End”, um dos filmes projectados no âmbito da secção de gala.

Ao território devem chegar ainda a actriz malaia Michelle Yeoh (“O Tigre e o Dragão”), que vai manter uma conversa com a imprensa no auditório do Museu de Arte de Macau, o actor alemão Udo Kier, que vai ser distinguido com o Prémio Carreira e ainda o ítalo-americano Giancarlo Esposito, que desempenhou o papel do barão da droga Gus Fring na série “Breaking Bad” e integra ainda o elenco do filme “Okja”, uma película produzida pela Netflix e que integra também a secção de Gala do festival.

Entre os outros filmes notáveis que integram o alinhamento do festival estão “Borg McEnroe”, “The Shape of Water”, “I, Tonya”, “Call Me By Your Name”, “Sweet Country”, “The Florida Project” ou “Paddington 2”, o filme que abriu o festival na noite de sexta-feira.

“Subordinado ao tema “Uma Avenida para o Mundo dos Filmes”, o festival coloca em foco as primeiras ou segundas longas metragens de realizadores, com o propósito de inspirar jovens profissionais da indústria a nutrirem ambições mais elevadas. Seleccionamos um leque alargado de filmes notáveis, dignos do interesse da audiência e que oferecem um trampolim para que os jovens realizadores possam forjar uma carreira mais consistente no universo da sétima arte”, sublinhou na sexta-feira Maria Helena de Senna Fernandes durante o discurso que proferiu na cerimónia de abertura da segunda edição do Festival Internacional de Macau.

A directora dos Serviços de Turismo, que também é presidente da Comissão Organizadora do Festival, mostrou-se convicta de que o festival “vai trazer benefícios de longo prazo para o desenvolvimento das indústrias cinematográfica, culturais, criativas e turística de Macau, bem como facultar um impulso importante a que Macau se torne um Centro Mundial de Turismo e Lazer”.

A edição de 2017 não tem nenhum filme português entre os dez a concurso, o mesmo acontecendo, por exemplo, com o cinema filipino, que há um ano teve em “Seklusyon”, de Erik Matti, uma das películas mais aclamadas do Festival. O panorama da sétima arte das Filipinas está ainda assim representado pelo director do Festival Internacional de Cinema, Ed Lejano, que foi convidado para assistir ao certame na companhia de vários outros responsáveis pela realização de festivais internacionais.