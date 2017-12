IPOR lançou guia de conversação português-vietnamita

O Instituto Português do Oriente (IPOR) apresentou na quinta-feira, no território, o “Guia de conversação vietnamita-português” para responder ao crescente interesse pela língua portuguesa no Vietname.

Além de noções básicas sobre língua portuguesa, o guia apresenta vocabulário, estruturas gramaticais próprias, sinalética e gestos e expressões não-verbais documentados com imagens, abordando temas como socialização, alojamentos, estudos, visitas, deslocações, sair e fazer compras, de acordo com um comunicado enviado pelo Instituto Português do Oriente às redacções.

A cooperação desenvolvida entre o Vietname e o círculo dos países lusófonos fez disparar o interesse pela língua portuguesa e actualmente 180 alunos frequentam o curso de licenciatura em português na Universidade de Hanoi. A formação conta com a presença de um leitor de língua e cultura portuguesa da rede de ensino de português no estrangeiro.

A apresentação da nova edição decorreu no âmbito do terceiro encontro dpontos de rede de ensino de português, que decorreu no Instituto Português do Oriente durante dois duas, na quinta e na sexta-feira. Para além de contar com a presença de docentes locais, a iniciativa atraiu ainda professores de português que exercem em países como a República Popular da China, o Vietname ou a Tailândia. A terceira edição do encontro de pontos de rede do território trouxe ainda até à RAEM a académica Isabel Duarte, em representação da Universidade do Porto.

O guia, editado pelo Instituto Português do Oriente – e que resulta da colaboração entre o organismo dirigido por João Laurentino Neves e a Universidade de Hanoi – vai estar à venda em livrarias em Macau e na capital vietnamita, onde vai decorrer uma sessão de lançamento da obra no início do próximo ano.