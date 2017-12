Inglaterra: Neve intensa obriga ao cancelamento de voos

O aeroporto de Birmingham, no centro de Inglaterra, cancelou este domingo vários voos devido a fortes nevões em grande parte do Reino Unido, que também provocou o fecho de estradas e alterações nos transportes.

Os nevões concentram-se no centro de Inglaterra, mas também na Escócia e na capital britânica, Londres.

O aeroporto de Birmingham não consegue ainda dizer quando retomará os voos e os serviços de meteorologia antecipam mais nevões ao longo do dia, com uma acumulação de cerca de vinte centímetros em alguns locais do centro de Inglaterra.

Em algumas zonas rurais do Reino Unido há mesmo locais que podem ficar incomunicáveis, sem acesso a estradas, por causa da neve.

As autoridades pedem aos cidadãos para que, nas zonas mais atingidas pelo mau tempo, não viajem a menos que seja “absolutamente necessário”.