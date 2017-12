Inflação na China fixou-se em 1,7 por cento  

O Índice de Preços no Consumidor (IPC) na República Popular da China desacelerou mais do que o esperado, crescendo 1,7 por cento em termos anuais homólogos em Novembro, anunciou no sábado o Gabinete Nacional de Estatísticas chinês.

O Índice de Preços no Consumidor, principal indicador da inflação, subiu 1,7 por cento em termos anuais homólogos, menos duas décimas comparativamente a Outubro, ficando abaixo da previsão de 1,8 por cento.

Trata-se do décimo mês consecutivo que o IPC da segunda maior economia mundial cresce a uma taxa inferior a 2 por cento, sinalizando uma inflação mais ligeira do que a meta definida por Pequim de manter essa taxa em torno dos 3 por cento no final do corrente ano.

Sheng Guoqing, do Gabinete Nacional de Estatísticas da China, atribuiu o abrandamento do Índice de Preços no Consumidor a uma queda nos preços dos alimentos que se revestem de um grande peso no cálculo do indicador da inflação.

Os preços dos alimentos diminuíram 1,1 por cento em Novembro, em termos anuais, mais 0,7 pontos percentuais comparativamente ao declínio registado em Outubro.

Os preços da carne de porco, por exemplo, caíram 9 por cento, travando a subida do IPC em 0,25 pontos percentuais.

Em termos mensais, os preços dos alimentos diminuíram 0,5 por cento, com os da carne de porco ou dos legumes frescos a caírem devido ao excesso de oferta. Em contrapartida, os preços da carne de vaca, borrego, ovos ou fruta aumentaram graças ao impulso de uma crescente procura.

Os preços de outras componentes do cabaz excluindo alimentos subiram em Novembro tanto em termos anuais como mensais.

O Gabinete Nacional de Estatísticas da China também publicou hoje o Índice de Preços ao Produtor referente a Novembro. O principal indicador da inflação no sector grossista, subiu 5,8 por cento em termos anuais, mas ficou abaixo do crescimento de 6,9 por cento registado em Outubro.