Indonésia promove-se como destino de mergulho em Macau e Hong Kong  

As autoridades indonésias vão dinamizar no território uma acção de promoção das potencialidades turísticas do país. A iniciativa, agendada para esta terça-feira, tem como grande objectivo atrair turistas de Macau e da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong a alguns dos principais destinos turísticos da nação insular mais vasta do mundo. A acção repete-se na quinta-feira na antiga colónia britânica, explicou à agência Xinhua o vice-ministro do Turismo da Indonésia.

Gde Pitana, vice-ministro para o Desenvolvimento das Estratégias de Promoção Internacional, disse à agência noticiosa oficial da República Popular da China que o Ministério vai promover a vinda ao território de onze agentes turísticos de Bali, de Surabaya, de Lombok, de Jakarta, de Sabay, das Celébes do Norte, da Papua e das ilhas Riau.

Muitos dos promotores turísticos que vão marcar presença no evento deverão focar-se no mercado específico da oferta turística relacionada com mergulho ou outras actividades em meio marítimo.

Para além de Bali, os operadores presentes no certame deverão oferecer pacotes turísticos para alguns dos mais famosos spots de mergulho do mundo, como Bunaken, Raja Amat, a ilha de Mansuar, Mike’s Point e Manta’s Point.

“A Indonésia tem muita oferta no que toca a locais para mergulho e para snorkeling. O pais conquistou o estatuto de Melhor Destino de Mergulho do Mundo, na Bolsa Mundial de Viagens que se realizou no mês passado em Londres”, explicou Gdi Pitana.

O certame realiza-se amanhã no Hotel Royal. Em Hong Kong, a acção promocional vai decorrer no Hotel Kimberly.