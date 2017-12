IFFAM: Júri louva experiência e diversidade do cinema asiático

Incentivos fiscais, programas de residência ou subsídios para que os realizadores locais escrevam e filmem enredos sobre Macau. As sugestões foram feitas pelos membros do júri da segunda edição do Festival Internacional de Macau, numa conferência de imprensa realizada na última sexta-feira. Todos se mostraram convictos que a RAEM pode dar muito ao universo da sétima arte.

A Ásia e a produção cinematográfica asiática estiveram compreensivelmente em destaque na conferência de imprensa que o júri da 2.ª edição do Festival Internacional de Cinema e Cerimónia de Entrega de Prémios de Macau, concedeu na sexta-feira, dia em que o certame teve início.

Durante a iniciativa, presidida por Mike Goodridge, director artístico do Festival, o realizador francês Laurent Cante, que preside este ano ao júri do certame, confessou que caminhou durante algumas horas por Macau mal chegou ao território com o propósito de se perder nas ruas do território. A iniciativa, reconheceu o cineasta francês, acabou por não ser bem-sucedida: “Gosto de filmar longe do meu país”, disse Cantet, que venceu a Palma de Ouro do Festival de Cannes em 2008 com o filme “A Turma”. “A distância que confere aos nossos pontos de vista é interessante”, remata o realizador gaulês, citado pela revista “Variety”.

Laurent Cantet filmou em países e regiões como Cuba, a República Dominicana ou a Córsega, para além de ter trabalhado em cenários que lhe são mais familiares, como a região parisiense ou várias outras cidades de França.

Já Royston Tan, realizador de Singapura que se notabilizou com filmes como “15”, “The Movie” ou “881”, sugeriu que a criação de um programa de residência em Macau iria ajudar realizadores de todo o mundo a conhecerem o território e a diversidade da cultura local.

Já o escritor britânico Lawrene Osborne, cujo romance “The Ballad of a Small Player” tem os casinos de Macau como pano de fundo, mostra-se fascinado pela qualidade dos argumentos no cinema sul-coreano e aplaude o facto das audiências do país apoiarem os filmes e as produções locais, ao acorreram ao cinema em grandes números.

A realizadora austríaca Jessica Hausner, realizadora de “Lovely Rita” e de “Amour Fou” defende que o Festival Internacional de Cinema de Macau deve fomentar sobretudo o desenvolvimento de histórias sobre o território e encorajar os escritores locais a escreverem sobre a Região Administrativa Especial. Hausner mostrou-se fascinada, em particular, com a cultura da indústria do jogo no território, sublinhando que seria algo que gostaria de observar com maior detalhe.

A actriz e realizadora sino-americana Joan Chen (“O Último Imperador”, “Twin Peaks”), concorda com Laurent Cantet: “Por vezes, o ponto de vista de quem chega de fora é fascinante”, considera Chen, A também escritora considera que a criação de incentivos fiscais seria uma boa forma de atrair realizadores internacionais para que filmem em Macau.

Joan Chen recordou uma visita a Macau em 1986, para filmar “Tai Pan”, numa altura em que a strip do Cotai não existia. A vinda ao território teve por propósito gravar algumas cenas que não podiam ser gravadas em Cantão: “A minha melhor escola foi a gravação de “O Último Imperador”, disse Chen. “Trabalhamos com mestres em todos os departamentos. Até Chen Kaige teve uma pequena participação. O elenco era extremamente internacional. Era um tempo de grandes esperanças para o cinema”, explicou a actriz.

Chen recordou com saudade o tempo em que Chen Kaige e Zhang Yimou, dois realizadores da quinta geração de cineastas chineses, dominavam o circuito global dos festivais. A actriz não poupou, de resto, palavras críticas ao actual panorama do cinema chinês: “A única coisa que interessa é encher salas de cinema e encher os cofres por inerência”, disse, citada pela revista Variety.