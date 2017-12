Hospital das Ilhas: Conceito da planta de execução foi aprovado em Novembro  

Os Serviços de Saúde adiantaram no final da semana passada que “o conceito da planta de execução de obra do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas” foi aprovada em Novembro pelo Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas (GDI). De acordo com a Rádio Macau, procede-se neste momento à contabilização dos materiais e à preparação dos documentos para a abertura de concurso público. A nota surge depois de o secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, ter explicado que não podia avançar com os concursos públicos para as obras do futuro hospital sem os planos necessários, da responsabilidade dos Serviços de Saúde.

