Grupo Tak Chun lança hoje novo “Clube VIP” no MGM

O grupo Tak Chun, empresa de promoção de jogo, vai hoje inaugurar um novo “Clube VIP” no MGM Macau, adoptando o nome do grupo, refere o portal ‘GGR Asia’, que cita um representante da Tak Chun.

A nova sala vai disponibilizar 12 mesas de jogo distribuídas por seis salas, abrindo portas à expansão do sector VIP do grupo Tak Chun no sector do jogo do território, refere a mesma fonte que, segundo o ‘GGR Asia’, pediu para não ser identificada.

“Iremos continuar a ter uma abordagem cautelosa em relação a possíveis aberturas novas ligadas ao sector do jogo, caso a oportunidade se proporcione, tanto na Península de Macau, como no Cotai”, acrescentou a fonte.

O novo ‘resort’ da MGM China, recorde-se, deverá abrir a 29 de Janeiro. No entanto, pelo menos numa fase inicial, não deverá ter nenhuma área de jogo dedicada ao sector VIP.

O representante da Tak Chun não quis alongar-se relativamente ao número de salas e mesas de jogo VIP que a empresa tem actualmente no mercado. No ano passado, o grupo Tak Chun lançou várias salas dedicadas ao sector VIP em alguns ‘resorts’ do Cotai, incluindo uma no Studio City, operado pela Melco.

A empresa chegou a ter no passado uma operação VIP no MGM, que foi no entanto suspensa no ano passado e “transferida” para o Parisian, no Cotai, operado pela Sands China.